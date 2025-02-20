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Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова - РИА Новости, 20.02.2025
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19:26 20.02.2025 (обновлено: 20:32 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/trufanov-2000638750.html
Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова
Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова - РИА Новости, 20.02.2025
Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова
Главный раввин России Берл Лазар лично поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в спасении из сектора Газа заложника Александра Труфанова. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:26:00+03:00
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россия
специальная военная операция на украине
израиль
берл лазар
владимир путин
александр бородай
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар лично поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в спасении из сектора Газа заложника Александра Труфанова.Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода встретились с российским лидером в четверг."Я как раз встретился с ним (Труфановым - ред.) пару дней назад, в воскресенье. Благодарность Вам даже невозможно выразить, его мама и он сам просто попросили передать Вам огромную благодарность за то, как Вы относились к нему всё время. Они знали, что Вы лично заботились, думали о нём. И даже президент Израиля отправил Вам письмо специально выразить благодарность за Ваше участие", - сказал Лазар во время встречи, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".В субботу гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену у палестинского движения ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
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Встреча Путина с главным раввином России
Встреча Путина с главным раввином России
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россия, израиль, берл лазар, владимир путин, александр бородай, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, сектор газа
Россия, Специальная военная операция на Украине, Израиль, Берл Лазар, Владимир Путин, Александр Бородай, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, Сектор Газа
Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова

Берл Лазар лично поблагодарил Путина за спасение россиянина Труфанова из Газы

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Израиля | Перейти в медиабанкРоссийский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Израиля
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Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар лично поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в спасении из сектора Газа заложника Александра Труфанова.
Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода встретились с российским лидером в четверг.
"Я как раз встретился с ним (Труфановым - ред.) пару дней назад, в воскресенье. Благодарность Вам даже невозможно выразить, его мама и он сам просто попросили передать Вам огромную благодарность за то, как Вы относились к нему всё время. Они знали, что Вы лично заботились, думали о нём. И даже президент Израиля отправил Вам письмо специально выразить благодарность за Ваше участие", - сказал Лазар во время встречи, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
В субботу гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену у палестинского движения ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИзраильБерл ЛазарВладимир ПутинАлександр БородайОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАССектор Газа
 
 
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