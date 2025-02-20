https://ria.ru/20250220/trufanov-2000638750.html

Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова

Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова - РИА Новости, 20.02.2025

Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова

Главный раввин России Берл Лазар лично поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в спасении из сектора Газа заложника Александра Труфанова. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:26:00+03:00

2025-02-20T19:26:00+03:00

2025-02-20T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар лично поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в спасении из сектора Газа заложника Александра Труфанова.Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода встретились с российским лидером в четверг."Я как раз встретился с ним (Труфановым - ред.) пару дней назад, в воскресенье. Благодарность Вам даже невозможно выразить, его мама и он сам просто попросили передать Вам огромную благодарность за то, как Вы относились к нему всё время. Они знали, что Вы лично заботились, думали о нём. И даже президент Израиля отправил Вам письмо специально выразить благодарность за Ваше участие", - сказал Лазар во время встречи, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".В субботу гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену у палестинского движения ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.

https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html

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Встреча Путина с главным раввином России Встреча Путина с главным раввином России 2025-02-20T19:26 true PT1M27S

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россия, израиль, берл лазар, владимир путин, александр бородай, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, сектор газа