Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова
Берл Лазар лично поблагодарил Путина за спасение россиянина Труфанова из Газы
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Израиля | Перейти в медиабанкРоссийский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар лично поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в спасении из сектора Газа заложника Александра Труфанова.
Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода встретились с российским лидером в четверг.
"Я как раз встретился с ним (Труфановым - ред.) пару дней назад, в воскресенье. Благодарность Вам даже невозможно выразить, его мама и он сам просто попросили передать Вам огромную благодарность за то, как Вы относились к нему всё время. Они знали, что Вы лично заботились, думали о нём. И даже президент Израиля отправил Вам письмо специально выразить благодарность за Ваше участие", - сказал Лазар во время встречи, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
В субботу гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену у палестинского движения ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
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