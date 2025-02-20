https://ria.ru/20250220/treschina-2000612433.html

В Азовском море судно получило трещину правого борта

В Азовском море судно получило трещину правого борта - РИА Новости, 20.02.2025

В Азовском море судно получило трещину правого борта

Судно "Pavel Grabovski" в Азовском море 16 февраля получило трещину правого борта, доставлено на якорную стоянку, пострадавших, разлива нефтепродуктов и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:29:00+03:00

2025-02-20T17:29:00+03:00

2025-02-20T17:29:00+03:00

происшествия

азовское море

тамань (станица)

ростов

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

росморпорт

капитан

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Судно "Pavel Grabovski" в Азовском море 16 февраля получило трещину правого борта, доставлено на якорную стоянку, пострадавших, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей акватории нет, рассказали РИА Новости в Росморречфлоте. "16 февраля в 17 ч (Мск) в Морской спасательный подцентр (МСПЦ) Тамань поступило донесение от т/х "Pavel Grabovski". Обнаружена трещина правого борта, идет поступление воды в балластный танк. Судно, груженное 2 939 т кукурузы, следовало из порта Ростов в Турцию. На борту 45 т дизтоплива… В сопровождении ледоколов Росморпорта судно доставлено на якорную стоянку… Пострадавших, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей акватории нет", - рассказали в ведомстве. В настоящее время экипаж своими силами заделывает трещину: устраняется течь, производится откачка воды из поврежденного балластного танка. "Судно на плаву, сигнал бедствия не подает. Капитан и судовладелец от помощи отказываются. Ледоколы Росморпорта контролируют осадку судна. Ожидается доставка снабжения и дополнительного оборудования для откачки воды", - заключили в Росморречфлоте.

https://ria.ru/20250114/mazut-1993734318.html

азовское море

тамань (станица)

ростов

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происшествия, азовское море, тамань (станица), ростов, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), росморпорт, капитан, крушение двух танкеров в керченском проливе