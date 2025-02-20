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Трамп очень разочарован Зеленским, заявил Уолтц - РИА Новости, 20.02.2025
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21:51 20.02.2025 (обновлено: 22:22 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000658406.html
Трамп очень разочарован Зеленским, заявил Уолтц
Трамп очень разочарован Зеленским, заявил Уолтц - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп очень разочарован Зеленским, заявил Уолтц
Президент США Дональд Трамп разочарован тем фактом, что Зеленский не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которая ему была предложена по... РИА Новости, 20.02.2025
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сша
украина
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован тем фактом, что Зеленский не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которая ему была предложена по компенсации помощи Украине от США., заявил советник президента США Майк Уолц, выразив при этом уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".Как заявил Уолц, президент США Дональд Трамп, "очевидно, очень разочарован тем фактом, что он (Зеленский - ред.) не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которую мы предложили"."Думаю, в конце концов он к этому придет, надеюсь, очень быстро", - сказал Уолц.Трамп накануне назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Уолц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000658120.html
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сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский
США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп очень разочарован Зеленским, заявил Уолтц

Уолтц: Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США за помощь

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован тем фактом, что Зеленский не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которая ему была предложена по компенсации помощи Украине от США., заявил советник президента США Майк Уолц, выразив при этом уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
«
Как заявил Уолц, президент США Дональд Трамп, "очевидно, очень разочарован тем фактом, что он (Зеленский - ред.) не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которую мы предложили".
«
"Думаю, в конце концов он к этому придет, надеюсь, очень быстро", - сказал Уолц.
Трамп накануне назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Уолц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Оскорбления Киевом Трампа неприемлимы, заявил Уолтц
Вчера, 21:47
 
СШАУкраинаВ миреДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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