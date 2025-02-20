https://ria.ru/20250220/tramp-2000629659.html

Трамп не исключил никаких шагов для достижения мира на Украине, заявил Вэнс

Трамп не исключил никаких шагов для достижения мира на Украине, заявил Вэнс - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп не исключил никаких шагов для достижения мира на Украине, заявил Вэнс

Президент США Дональд Трамп не исключает никаких шагов для достижения мира на Украине, который нужен всем, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:50:00+03:00

2025-02-20T18:50:00+03:00

2025-02-20T18:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключает никаких шагов для достижения мира на Украине, который нужен всем, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс."Президент Трамп не исключает ничего, когда он начинает переговоры, он говорит: на повестке все", - заявил Вэнс на конференции консервативных политических действий (CPAC). Трансляцию вели организаторы.Как заявил Вэнс, урегулирование пока на ранних стадиях, но "мир в интересах России, Украины, Европы, и самое важное - в интересах американского народа".

https://ria.ru/20250220/vens-2000629099.html

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в мире, украина, россия, сша, евросоюз, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп