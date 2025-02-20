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Трамп хочет напугать Европу словами о Зеленском, пишет CNN - РИА Новости, 20.02.2025
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16:49 20.02.2025 (обновлено: 17:05 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000599143.html
Трамп хочет напугать Европу словами о Зеленском, пишет CNN
Трамп хочет напугать Европу словами о Зеленском, пишет CNN - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп хочет напугать Европу словами о Зеленском, пишет CNN
Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о Владимире Зеленском хочет напугать Европу и заставить ее тратить больше на помощь Украине, сообщает телеканал... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:49:00+03:00
2025-02-20T17:05:00+03:00
в мире
украина
сша
дания
дональд трамп
владимир зеленский
метте фредериксен
нато
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о Владимире Зеленском хочет напугать Европу и заставить ее тратить больше на помощь Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных приближенных Трампа. Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Сторонник Трампа, разговаривавший с президентом на днях во Флориде, сообщил, что одна из причин, по которой Трамп обрушился на Украину, - стремление напугать Европу, чтобы она еще больше тратила на помощь Украине", - говорится в сообщении телеканала. При этом сторонник Трампа полагает, что одно из свидетельств работы подобной тактики - это планы Дании повысить расходы на оборону. Еще один неназванный советник президента США заявил, что, если бы и другие европейские страны были так же отзывчивы, как Дания, "это было бы большой победой", сообщает CNN. Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, что страна планирует потратить 50 миллиардов датских крон (около семи миллиардов долларов) на укрепление обороны в 2025 и 2026 годах для того, чтобы справиться с недостатками в военной сфере. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000300921.html
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000508179.html
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в мире, украина, сша, дания, дональд трамп, владимир зеленский, метте фредериксен, нато
В мире, Украина, США, Дания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Метте Фредериксен, НАТО
Трамп хочет напугать Европу словами о Зеленском, пишет CNN

CNN: Трамп хочет напугать Европу и заставить ее тратить больше на помощь Украине

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о Владимире Зеленском хочет напугать Европу и заставить ее тратить больше на помощь Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных приближенных Трампа.
Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Зеленский дерзко ответил Трампу
19 февраля, 14:58
«
"Сторонник Трампа, разговаривавший с президентом на днях во Флориде, сообщил, что одна из причин, по которой Трамп обрушился на Украину, - стремление напугать Европу, чтобы она еще больше тратила на помощь Украине", - говорится в сообщении телеканала.
При этом сторонник Трампа полагает, что одно из свидетельств работы подобной тактики - это планы Дании повысить расходы на оборону. Еще один неназванный советник президента США заявил, что, если бы и другие европейские страны были так же отзывчивы, как Дания, "это было бы большой победой", сообщает CNN.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Заявления Трампа о Зеленском оставили Киев без альтернатив, пишет Bloomberg
Вчера, 11:57
Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, что страна планирует потратить 50 миллиардов датских крон (около семи миллиардов долларов) на укрепление обороны в 2025 и 2026 годах для того, чтобы справиться с недостатками в военной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском
Вчера, 08:52
 
В миреУкраинаСШАДанияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМетте ФредериксенНАТО
 
 
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