https://ria.ru/20250220/tramp-2000538701.html

Трамп перестанет финансировать Украину, заявил Пушков

Трамп перестанет финансировать Украину, заявил Пушков - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп перестанет финансировать Украину, заявил Пушков

Президент США Дональд Трамп готовит полное прекращение финансирования Украины, считает российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:48:00+03:00

2025-02-20T13:48:00+03:00

2025-02-20T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готовит полное прекращение финансирования Украины, считает российский сенатор Алексей Пушков. Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Украине США. "Насколько можно понять, Трамп готовит полное прекращение всего финансирования Украины. Возникла и коррупционная составляющая: по словам Илона Маска, ряд американских политиков получали откаты (kickbacks) от Киева за финансирование Украины. Департамент Маска, уже ставший грозой бюрократического Вашингтона, готовит разоблачения", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

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в мире, украина, сша, киев, илон маск, дональд трамп, алексей пушков