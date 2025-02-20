https://ria.ru/20250220/tramp-2000518190.html

Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ

Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ

"Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники", — сказал он. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:38:00+03:00

2025-02-20T12:38:00+03:00

2025-02-20T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000241099_0:46:3068:1772_1920x0_80_0_0_2e99bece465dff677e94cc439a6673e8.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США видят через спутники, что Украина потеряла 700 тысяч солдат, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления во Флориде. "Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники", — сказал он. Трамп добавил, что снимки полей боев напоминают "современную версию Геттисберга".Накануне Трамп выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет. Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик".

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000494364.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000473979.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, украина, сша