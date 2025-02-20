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Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/tramp-2000518190.html
Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ
Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ
"Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники", — сказал он. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:38:00+03:00
2025-02-20T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
украина
сша
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США видят через спутники, что Украина потеряла 700 тысяч солдат, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления во Флориде. "Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники", — сказал он. Трамп добавил, что снимки полей боев напоминают "современную версию Геттисберга".Накануне Трамп выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет. Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик".
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000494364.html
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в мире, дональд трамп, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Украина, США
Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ

Трамп: США видят через спутники, что Украина потеряла 700 000 солдат

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США видят через спутники, что Украина потеряла 700 тысяч солдат, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления во Флориде.

"Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники", — сказал он.
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Трамп добавил, что снимки полей боев напоминают "современную версию Геттисберга".

Накануне Трамп выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет.

Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампУкраинаСША
 
 
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