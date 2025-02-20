Трамп озвучил новые цифры потерь ВСУ
Трамп: США видят через спутники, что Украина потеряла 700 000 солдат
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США видят через спутники, что Украина потеряла 700 тысяч солдат, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления во Флориде.
"Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники", — сказал он.
"Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники", — сказал он.
Трамп добавил, что снимки полей боев напоминают "современную версию Геттисберга".
Накануне Трамп выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет.
Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик".
Накануне Трамп выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет.
Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик".