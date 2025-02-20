https://ria.ru/20250220/tramp-2000473979.html

В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина"

В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина" - РИА Новости, 20.02.2025

В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина"

Президент США Дональд Трамп помогает России "осуществить мечту Сталина" своими заявлениями об Украине, приводит The Hill мнение бывшего посла США в Японии Рама... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:42:00+03:00

2025-02-20T09:42:00+03:00

2025-02-20T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помогает России "осуществить мечту Сталина" своими заявлениями об Украине, приводит The Hill мнение бывшего посла США в Японии Рама Эмануэля.Так он отреагировал на утверждение политического аналитика Майка Мерфи, который считает, что якобы "главная цель" России со времен Второй мировой войны — расколоть НАТО и разрушить альянс. "Со времен Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту", — заявил экс-посол. Мерфи добавил, что администрация Трампа служит "всем российским внешнеполитическим целям", предоставляя им возможность вести двусторонние переговоры, не уступая ни в чем. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000464845.html

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в мире, сша, дональд трамп, нато, россия, украина