В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина"
Экс-посол США Эмануэль обвинил Трампа в помощи РФ в осуществлении мечты Сталина
© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помогает России "осуществить мечту Сталина" своими заявлениями об Украине, приводит The Hill мнение бывшего посла США в Японии Рама Эмануэля.
Так он отреагировал на утверждение политического аналитика Майка Мерфи, который считает, что якобы "главная цель" России со времен Второй мировой войны — расколоть НАТО и разрушить альянс.
"Со времен Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту", — заявил экс-посол.
Мерфи добавил, что администрация Трампа служит "всем российским внешнеполитическим целям", предоставляя им возможность вести двусторонние переговоры, не уступая ни в чем.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Мерфи добавил, что администрация Трампа служит "всем российским внешнеполитическим целям", предоставляя им возможность вести двусторонние переговоры, не уступая ни в чем.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.