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В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина" - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 20.02.2025 (обновлено: 10:13 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000473979.html
В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина"
В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина" - РИА Новости, 20.02.2025
В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина"
Президент США Дональд Трамп помогает России "осуществить мечту Сталина" своими заявлениями об Украине, приводит The Hill мнение бывшего посла США в Японии Рама... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:42:00+03:00
2025-02-20T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помогает России "осуществить мечту Сталина" своими заявлениями об Украине, приводит The Hill мнение бывшего посла США в Японии Рама Эмануэля.Так он отреагировал на утверждение политического аналитика Майка Мерфи, который считает, что якобы "главная цель" России со времен Второй мировой войны — расколоть НАТО и разрушить альянс. "Со времен Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту", — заявил экс-посол. Мерфи добавил, что администрация Трампа служит "всем российским внешнеполитическим целям", предоставляя им возможность вести двусторонние переговоры, не уступая ни в чем. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000464845.html
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в мире, сша, дональд трамп, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, НАТО, Россия, Украина
В США обвинили Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина"

Экс-посол США Эмануэль обвинил Трампа в помощи РФ в осуществлении мечты Сталина

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помогает России "осуществить мечту Сталина" своими заявлениями об Украине, приводит The Hill мнение бывшего посла США в Японии Рама Эмануэля.
Так он отреагировал на утверждение политического аналитика Майка Мерфи, который считает, что якобы "главная цель" России со времен Второй мировой войны — расколоть НАТО и разрушить альянс.
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"Со времен Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту", — заявил экс-посол.

Мерфи добавил, что администрация Трампа служит "всем российским внешнеполитическим целям", предоставляя им возможность вести двусторонние переговоры, не уступая ни в чем.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампНАТОРоссияУкраина
 
 
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