Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ
Reuters: Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире
© AP Photo / Efrem LukatskyКарьер по добыче редкоземельных металлов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Карьер по добыче редкоземельных металлов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с Киевом по редкоземельным металлам до переговоров о мире, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
"Трамп хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена до потенциального выделения новой военной помощи США Киеву или организации официальных переговоров о мире", — говорится в публикации.
По данным агентства, Белый дом может пойти на упрощенную сделку в скором порядке, чтобы затем оговорить ее детали, например о том, сколько украинских минералов могли бы передать Штатам.
Советник Трампа подтвердил СМИ намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом, отметив, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к реальности".
Сделка по редкоземельным металлам
В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку с США по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.
Американский лидер также заявил о намерении возродить сделку.
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