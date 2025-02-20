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Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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09:32 20.02.2025 (обновлено: 10:14 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000471495.html
Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ
Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с Киевом по редкоземельным металлам до переговоров о мире, пишет Reuters со ссылкой на два источника,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:32:00+03:00
2025-02-20T10:14:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с Киевом по редкоземельным металлам до переговоров о мире, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом."Трамп хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена до потенциального выделения новой военной помощи США Киеву или организации официальных переговоров о мире", — говорится в публикации. По данным агентства, Белый дом может пойти на упрощенную сделку в скором порядке, чтобы затем оговорить ее детали, например о том, сколько украинских минералов могли бы передать Штатам.Советник Трампа подтвердил СМИ намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом, отметив, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к реальности".Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку с США по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер также заявил о намерении возродить сделку.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000450241.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, мюнхенская конференция по безопасности, скотт бессент
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности, Скотт Бессент
Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ

Reuters: Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире

© AP Photo / Efrem LukatskyКарьер по добыче редкоземельных металлов
Карьер по добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Карьер по добыче редкоземельных металлов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с Киевом по редкоземельным металлам до переговоров о мире, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
"Трамп хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена до потенциального выделения новой военной помощи США Киеву или организации официальных переговоров о мире", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги
Вчера, 06:02
По данным агентства, Белый дом может пойти на упрощенную сделку в скором порядке, чтобы затем оговорить ее детали, например о том, сколько украинских минералов могли бы передать Штатам.
Советник Трампа подтвердил СМИ намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом, отметив, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к реальности".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Карлсон указал на странность в состоянии Зеленского
Вчера, 03:55

Сделка по редкоземельным металлам

В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку с США по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.
Американский лидер также заявил о намерении возродить сделку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
18 февраля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОМюнхенская конференция по безопасностиСкотт Бессент
 
 
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