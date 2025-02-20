https://ria.ru/20250220/tramp-2000471495.html

Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ

Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с Киевом по редкоземельным металлам до переговоров о мире, пишет Reuters со ссылкой на два источника,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:32:00+03:00

2025-02-20T09:32:00+03:00

2025-02-20T10:14:00+03:00

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сша

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дональд трамп

владимир зеленский

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с Киевом по редкоземельным металлам до переговоров о мире, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом."Трамп хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена до потенциального выделения новой военной помощи США Киеву или организации официальных переговоров о мире", — говорится в публикации. По данным агентства, Белый дом может пойти на упрощенную сделку в скором порядке, чтобы затем оговорить ее детали, например о том, сколько украинских минералов могли бы передать Штатам.Советник Трампа подтвердил СМИ намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом, отметив, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к реальности".Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку с США по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер также заявил о намерении возродить сделку.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000450241.html

https://ria.ru/20250220/karlson-2000442545.html

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

сша

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