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Трамп уже сделал больше, чем Байден за четыре года, заявил Сальвини
Трамп уже сделал больше, чем Байден за четыре года, заявил Сальвини - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп уже сделал больше, чем Байден за четыре года, заявил Сальвини
Президент США Дональд Трамп за несколько недель своего руководства страной сделал больше, чем его предшественник Джо Байден за четыре года, заявил итальянский... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:34:00+03:00
2025-02-20T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за несколько недель своего руководства страной сделал больше, чем его предшественник Джо Байден за четыре года, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. "Я с огромным уважением отношусь к Трампу, который за несколько недель делает больше, чем Байден за четыре года, в интересах всех, начиная с Запада, а, значит, и в наших интересах", - заявил Сальвини, слова которого приводит итальянская газета Corriere della Sera. Как пишет издание, в ходе заседания руководства партии под председательством Сальвини была подчеркнута "полная поддержка усилиям Трампа положить конец конфликтам". Кроме того, бывший премьер Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте заявил, что Трамп "разоблачает всю воинственную пропаганду Запада по Украине". По его словам, президент США говорит правду, которую в "Движении 5 звезд" озвучивают на протяжении трех лет и которая заключается в том, что победить Россию военным путем невозможно. Во вторник финансово-деловая газета Sole 24 Ore сообщала, что премьер Италии Джорджа Мелони осталась недовольной неформальным саммитом "по Украине и безопасности", который состоялся в понедельник в Париже, на котором она подчеркнула, что "нельзя создавать антитрамповский формат". Глава правительства также полагает, что у критики европейских стран со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, которую он озвучил на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, есть основания.
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в мире, сша, италия, россия, дональд трамп, маттео сальвини, джо байден, движение 5 звезд
В мире, США, Италия, Россия, Дональд Трамп, Маттео Сальвини, Джо Байден, Движение 5 звезд
Трамп уже сделал больше, чем Байден за четыре года, заявил Сальвини
Сальвини: Трамп за несколько недель сделал больше, чем Байден за четыре года