Трамп высмеял утверждения о вмешательстве России в выборы в США
Трамп заявил, что Россия потратила два доллара на вмешательство в выборы в США
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп высмеял утверждения о вмешательстве России в выборы в США, указав, что Москва "потратила" всего два доллара.
Американский лидер рассказал, что Вашингтон в то же время расходовал миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру.
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"Двадцать один миллион долларов на явку избирателей в Индии. Зачем нам нужно тратить 21 миллион долларов на явку избирателей в Индии? Ну, наверное, они пытались добиться избрания кого-то другого. Нам стоит рассказать об этом индийскому правительству, потому что когда мы слышим, что где-то два доллара в нашей стране потратила Россия, то это ж целое событие, ведь правда? Они несколько объявлений разместили в интернете за две тысячи долларов — просто огромное достижение! А тут 21 миллион долларов на выборы в Индии", — заявил он пулу журналистов Белого дома.
Трамп добавил, что США потратили миллионы долларов на различные инициативы в Камбодже, Сербии, Молдавии, Либерии, Бангладеш и Непале.
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В среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не вмешивается в дела Европы и Вашингтона, не спекулирует на вопросах между США и их союзниками.
Россия не раз отвергала обвинения в попытках вмешательства в президентские выборы в США. Конспирологическую теорию "сговора" Трампа с Москвой на выборах 2016 года в конечном счете опровергли сами американские власти.