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Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку - РИА Новости, 20.02.2025
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08:43 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/tramp-2000462203.html
Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку
Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку
Президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:43:00+03:00
2025-02-20T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку, передает агентство Блумберг. Агентство отмечает, что в среду журналист задал вопрос Трампу о том, собирается ли он организовать новое соглашение с Китаем. "Это возможно", - приводит агентство ответ Трампа. Агентство указывает, что, хотя Трамп не назвал возможные условия подобной сделки, она может столкнуться с рядом препятствий, которые в том числе создал сам Трамп. В этой связи агентство напоминает о дополнительных пошлинах в размере 10%, введенных Трампом в отношении импортируемых в США китайских товаров.
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сша, китай, дональд трамп, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, В мире
Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку

Bloomberg: Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку, передает агентство Блумберг.
Агентство отмечает, что в среду журналист задал вопрос Трампу о том, собирается ли он организовать новое соглашение с Китаем.
"Это возможно", - приводит агентство ответ Трампа.
Агентство указывает, что, хотя Трамп не назвал возможные условия подобной сделки, она может столкнуться с рядом препятствий, которые в том числе создал сам Трамп. В этой связи агентство напоминает о дополнительных пошлинах в размере 10%, введенных Трампом в отношении импортируемых в США китайских товаров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Эксперт рассказал о последствиях ответных мер Китая на новые пошлины Трампа
2 февраля, 11:26
 
СШАКитайДональд ТрампВ мире
 
 
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