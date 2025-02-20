https://ria.ru/20250220/tramp-2000462203.html

Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку

Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку

Президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:43:00+03:00

2025-02-20T08:43:00+03:00

2025-02-20T08:43:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку, передает агентство Блумберг. Агентство отмечает, что в среду журналист задал вопрос Трампу о том, собирается ли он организовать новое соглашение с Китаем. "Это возможно", - приводит агентство ответ Трампа. Агентство указывает, что, хотя Трамп не назвал возможные условия подобной сделки, она может столкнуться с рядом препятствий, которые в том числе создал сам Трамп. В этой связи агентство напоминает о дополнительных пошлинах в размере 10%, введенных Трампом в отношении импортируемых в США китайских товаров.

https://ria.ru/20250202/kitay-1996874644.html

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сша, китай, дональд трамп, в мире