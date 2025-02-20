https://ria.ru/20250220/tramp-2000451756.html

Трамп заявил, что власти столицы США не делают свою работу

Трамп заявил, что власти столицы США не делают свою работу - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп заявил, что власти столицы США не делают свою работу

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно взять по свой контроль управление Вашингтоном, поскольку власти столицы "не делают свою РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:27:00+03:00

2025-02-20T06:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно взять по свой контроль управление Вашингтоном, поскольку власти столицы "не делают свою работу"."Я думаю, что мы должны управлять округом Колумбия. Ситуация в округе Колумбия очень важна. Я думаю, что мы должны управлять им жестко, защищать его с помощью закона и порядка. Сделать его абсолютно безупречно красивым", - заявил он пулу журналистов Белого дома.По словам американского президента, Вашингтон нужно сделать безопасным городом, поскольку сейчас там "ранят и убивают людей", слишком много преступности, граффити и палаток на лужайках. Трамп также указал на то, что местные власти "не делают свою работу"."Я думаю, что федеральное правительство должно взять на себя управление округом Колумбия и управлять им очень, очень правильно", - подчеркнул американский лидер.

https://ria.ru/20250220/ssha-2000445502.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп