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Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече - РИА Новости, 20.02.2025
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06:03 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/tramp-2000450343.html
Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече
Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:03:00+03:00
2025-02-20T06:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро". "Он скоро прибудет. Он попросился приехать", - цитирует ответ американского лидера пул журналистов Белого дома на вопрос о предстоящем визите Стармера в США. Трамп добавил, что Макрон также просил о встрече и прибудет в Вашингтон. На вопрос о том, когда стоит ждать этих визитов, американский лидер ответил, что "очень скоро, возможно, в понедельник".
https://ria.ru/20250215/ritter-1999521261.html
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в мире, сша, великобритания, франция, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон
В мире, США, Великобритания, Франция, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече

Трамп: Стармер и Макрон попросили о встрече и скоро прибудут в США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро".
"Он скоро прибудет. Он попросился приехать", - цитирует ответ американского лидера пул журналистов Белого дома на вопрос о предстоящем визите Стармера в США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России
15 февраля, 05:22
Трамп добавил, что Макрон также просил о встрече и прибудет в Вашингтон.
На вопрос о том, когда стоит ждать этих визитов, американский лидер ответил, что "очень скоро, возможно, в понедельник".
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В миреСШАВеликобританияФранцияДональд ТрампКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
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