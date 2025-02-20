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Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече
Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:03:00+03:00
2025-02-20T06:03:00+03:00
2025-02-20T06:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро". "Он скоро прибудет. Он попросился приехать", - цитирует ответ американского лидера пул журналистов Белого дома на вопрос о предстоящем визите Стармера в США. Трамп добавил, что Макрон также просил о встрече и прибудет в Вашингтон. На вопрос о том, когда стоит ждать этих визитов, американский лидер ответил, что "очень скоро, возможно, в понедельник".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, франция, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон
В мире, США, Великобритания, Франция, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече
Трамп: Стармер и Макрон попросили о встрече и скоро прибудут в США