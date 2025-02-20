https://ria.ru/20250220/tramp-2000450343.html

Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече

Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:03:00+03:00

2025-02-20T06:03:00+03:00

2025-02-20T06:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро". "Он скоро прибудет. Он попросился приехать", - цитирует ответ американского лидера пул журналистов Белого дома на вопрос о предстоящем визите Стармера в США. Трамп добавил, что Макрон также просил о встрече и прибудет в Вашингтон. На вопрос о том, когда стоит ждать этих визитов, американский лидер ответил, что "очень скоро, возможно, в понедельник".

https://ria.ru/20250215/ritter-1999521261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, франция, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон