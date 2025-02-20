https://ria.ru/20250220/tramp-2000450241.html

Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги

Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что пора разобраться, куда делись выделенные США деньги на помощь Украине. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:02:00+03:00

2025-02-20T06:02:00+03:00

2025-02-20T06:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пора разобраться, куда делись выделенные США деньги на помощь Украине.Трамп сказал, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000399142.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, в мире, дональд трамп