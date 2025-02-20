https://ria.ru/20250220/tramp-2000450241.html
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги
Президент США Дональд Трамп заявил, что пора разобраться, куда делись выделенные США деньги на помощь Украине. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:02:00+03:00
2025-02-20T06:02:00+03:00
2025-02-20T06:19:00+03:00
украина
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_6a40afab981c896a7f1f0e71cd57d135.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пора разобраться, куда делись выделенные США деньги на помощь Украине.Трамп сказал, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000399142.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0e3778ac9e52bb5be9d391a1ccc9140c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, дональд трамп
Украина, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги
Трамп: пора разобраться, куда делись деньги, выделенные США на помощь Украине