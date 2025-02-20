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Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги - РИА Новости, 20.02.2025
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06:02 20.02.2025 (обновлено: 06:19 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000450241.html
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги
Президент США Дональд Трамп заявил, что пора разобраться, куда делись выделенные США деньги на помощь Украине. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:02:00+03:00
2025-02-20T06:19:00+03:00
украина
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пора разобраться, куда делись выделенные США деньги на помощь Украине.Трамп сказал, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000399142.html
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украина, сша, в мире, дональд трамп
Украина, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги

Трамп: пора разобраться, куда делись деньги, выделенные США на помощь Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пора разобраться, куда делись выделенные США деньги на помощь Украине.
Трамп сказал, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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УкраинаСШАВ миреДональд Трамп
 
 
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