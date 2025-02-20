Рейтинг@Mail.ru
На Украине пришло время провести выборы, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 20.02.2025 (обновлено: 06:06 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000450135.html
На Украине пришло время провести выборы, заявил Трамп
На Украине пришло время провести выборы, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2025
На Украине пришло время провести выборы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы, которых не было уже давно. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:59:00+03:00
2025-02-20T06:06:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
сергей лавров
россия
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998358565_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9fc2de23c79a2def89809309e9781334.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы, которых не было уже давно."Пришло время для выборов. У них не было выборов долгое время. Прекрасно говорить, знаете, мы не можем проводить выборы, но время для выборов", - сообщил он пулу журналистов Белого дома.Трамп также сказал, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000243605.html
https://ria.ru/20250219/voennye-2000315400.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998358565_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42829eebdffdf9cb6779700fc2b9e1ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, россия, сша, нато
В мире, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Россия, США, НАТО
На Украине пришло время провести выборы, заявил Трамп

Трамп: на Украине пришло время провести выборы, которых уже давно не было

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы, которых не было уже давно.
"Пришло время для выборов. У них не было выборов долгое время. Прекрасно говорить, знаете, мы не можем проводить выборы, но время для выборов", - сообщил он пулу журналистов Белого дома.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о выборах на Украине
Вчера, 11:32
Трамп также сказал, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Раде выступили за участие украинских военных в выборах
Вчера, 15:39
 
В миреУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала