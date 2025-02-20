https://ria.ru/20250220/tramp-2000450135.html

На Украине пришло время провести выборы, заявил Трамп

На Украине пришло время провести выборы, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2025

На Украине пришло время провести выборы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы, которых не было уже давно. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:59:00+03:00

2025-02-20T05:59:00+03:00

2025-02-20T06:06:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

сергей лавров

россия

сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998358565_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9fc2de23c79a2def89809309e9781334.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы, которых не было уже давно."Пришло время для выборов. У них не было выборов долгое время. Прекрасно говорить, знаете, мы не можем проводить выборы, но время для выборов", - сообщил он пулу журналистов Белого дома.Трамп также сказал, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000243605.html

https://ria.ru/20250219/voennye-2000315400.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, россия, сша, нато