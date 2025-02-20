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Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине

Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине

Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий, заявил в среду журналистам РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп."Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", — отметил Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома.Ранее администрация США заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, владимир путин, сша