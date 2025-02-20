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Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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05:46 20.02.2025 (обновлено: 05:57 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000449530.html
Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине
Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине
Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий, заявил в среду журналистам РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:46:00+03:00
2025-02-20T05:57:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп."Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", — отметил Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома.Ранее администрация США заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
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в мире, россия, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, владимир путин, сша
В мире, Россия, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине

Трамп: Россия контролирует значительные территории на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", — отметил Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
18 февраля, 08:00
Ранее администрация США заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
 
В миреРоссияУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд ТрампВладимир ПутинСША
 
 
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