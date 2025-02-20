Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине
Трамп: Россия контролирует значительные территории на Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", — отметил Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома.
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Ранее администрация США заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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