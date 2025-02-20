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Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2025
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05:44 20.02.2025 (обновлено: 07:58 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000449431.html
Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США, заявил Трамп
Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2025
Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США, заявил Трамп
Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина Бессентом во время его первого визита на Украину. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:44:00+03:00
2025-02-20T07:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина Бессентом во время его первого визита на Украину.Трамп рассказал, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер отметил, что Зеленский "спал и был не доступен" во время приезда Бессента, хотя глава минфина проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, тем самым Зеленский поступил недальновидно.
https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html
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в мире, сша, украина, министерство финансов сша, дональд трамп, скотт бессент, майами
В мире, США, Украина, Министерство финансов США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Майами
Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США, заявил Трамп

Трамп: киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Бессентом

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина Бессентом во время его первого визита на Украину.
Трамп рассказал, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер отметил, что Зеленский "спал и был не доступен" во время приезда Бессента, хотя глава минфина проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США
18 февраля, 15:26
Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, тем самым Зеленский поступил недальновидно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
18 февраля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаМинистерство финансов СШАДональд ТрампСкотт БессентМайами
 
 
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