Трамп намерен возродить сделку с Украиной по минералам
Трамп намерен возродить сделку с Украиной по критическим минералам
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение.
"Я собирают возродить", - цитирует слова американского лидера пул журналистов Белого дома на вопрос о сорванной сделке с Киевом по критическим минералам.
Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, тем самым Зеленский поступил недальновидно.