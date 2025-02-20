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Трамп намерен возродить сделку с Украиной по минералам - РИА Новости, 20.02.2025
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05:43 20.02.2025 (обновлено: 07:51 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000449339.html
Трамп намерен возродить сделку с Украиной по минералам
Трамп намерен возродить сделку с Украиной по минералам - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп намерен возродить сделку с Украиной по минералам
Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:43:00+03:00
2025-02-20T07:51:00+03:00
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в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение."Я собирают возродить", - цитирует слова американского лидера пул журналистов Белого дома на вопрос о сорванной сделке с Киевом по критическим минералам.Трамп, слова которого приводит пресс-пул, добавил, что Киев "в большей или меньшей степени" был согласен на подписание соглашения с США по критическим минералам.Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, тем самым Зеленский поступил недальновидно.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000393481.html
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украина, в мире, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности
Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп намерен возродить сделку с Украиной по минералам

Трамп намерен возродить сделку с Украиной по критическим минералам

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Украиной по критическим минералом после отказа Владимира Зеленского подписать соглашение.
"Я собирают возродить", - цитирует слова американского лидера пул журналистов Белого дома на вопрос о сорванной сделке с Киевом по критическим минералам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп
Вчера, 19:45
Трамп, слова которого приводит пресс-пул, добавил, что Киев "в большей или меньшей степени" был согласен на подписание соглашения с США по критическим минералам.
Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, тем самым Зеленский поступил недальновидно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Зеленский захотел гарантий от США взамен на редкоземельные металлы Украины
Вчера, 13:54
 
УкраинаВ миреДональд ТрампСШАКиевВладимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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