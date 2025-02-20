https://ria.ru/20250220/tramp-2000439371.html

Трамп может вернуть населению часть расходов, сэкономленных Маском

Трамп может вернуть населению часть расходов, сэкономленных Маском - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп может вернуть населению часть расходов, сэкономленных Маском

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, заявил, что может вернуть американским... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:00:00+03:00

2025-02-20T03:00:00+03:00

2025-02-20T07:51:00+03:00

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, заявил, что может вернуть американским гражданам 20% средств, которые будут сэкономлены за счет программ сокращения госрасходов, проводимых департаментом государственной эффективности (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск. "На рассмотрении находится концепция, по которой мы отдадим американским гражданам 20% сэкономленных DOGE средств", - сообщил он. Американский лидер добавил, что еще 20% экономии пойдет на погашение государственного долга США, который, по мнению Трампа, достиг "невероятных значений". В среду Маск заявил, что намерен уточнить у главы Белого дома возможность предложение о дивидендах, которые позволят американским налогоплательщикам получать возврат в размере пяти тысяч долларов от департамента DOGE. Джеймс Фишбек, генеральный директор инвестиционной компании Azoria и внешний советник DOGE, на прошлой неделе выдвинул идею компенсации налогов после планируемого окончания работы DOGE в июле 2026 года. По его словам, эта компенсация должна финансироваться за счет части общей экономии, достигнутой в результате деятельности департамента. Предложение, которое получило название "дивиденды DOGE", предусматривает, что 20% от целевой экономии в 2 триллиона долларов DOGE должно быть возвращено примерно 79 миллионам семей-налогоплательщиков, что приведет к возврату примерно 5 тысяч долларов на семью. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

https://ria.ru/20250217/mask-1999760920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, майами, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами