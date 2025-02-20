Трамп может вернуть населению часть расходов, сэкономленных Маском
Трамп может вернуть американцам 20 процентов сэкономленных DOGE средств
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, заявил, что может вернуть американским гражданам 20% средств, которые будут сэкономлены за счет программ сокращения госрасходов, проводимых департаментом государственной эффективности (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск.
"На рассмотрении находится концепция, по которой мы отдадим американским гражданам 20% сэкономленных DOGE средств", - сообщил он.
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В среду Маск заявил, что намерен уточнить у главы Белого дома возможность предложение о дивидендах, которые позволят американским налогоплательщикам получать возврат в размере пяти тысяч долларов от департамента DOGE.
Джеймс Фишбек, генеральный директор инвестиционной компании Azoria и внешний советник DOGE, на прошлой неделе выдвинул идею компенсации налогов после планируемого окончания работы DOGE в июле 2026 года. По его словам, эта компенсация должна финансироваться за счет части общей экономии, достигнутой в результате деятельности департамента.
Предложение, которое получило название "дивиденды DOGE", предусматривает, что 20% от целевой экономии в 2 триллиона долларов DOGE должно быть возвращено примерно 79 миллионам семей-налогоплательщиков, что приведет к возврату примерно 5 тысяч долларов на семью.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.