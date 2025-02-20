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Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца
Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца
Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, говоря о стремлении завершить конфликт... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:59:00+03:00
2025-02-20T02:59:00+03:00
2025-02-20T03:02:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, говоря о стремлении завершить конфликт на Украине, выразил надежду на то, что его главным наследием будет достижение мира. "Я надеюсь, что моим величайшим наследием будет роль миротворца и объединителя, это было бы великое наследие", - сказал глава Белого дома. Трамп повторил, что надеется вскоре увидеть прекращение огня и восстановление стабильности в Европе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, майами, дональд трамп
В мире, США, Украина, Майами, Дональд Трамп
Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца
Трамп надеется, что его главным наследием будет достижение мира на Украине