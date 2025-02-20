https://ria.ru/20250220/tramp-2000439075.html

Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца

Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, говоря о стремлении завершить конфликт... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:59:00+03:00

2025-02-20T02:59:00+03:00

2025-02-20T03:02:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, говоря о стремлении завершить конфликт на Украине, выразил надежду на то, что его главным наследием будет достижение мира. "Я надеюсь, что моим величайшим наследием будет роль миротворца и объединителя, это было бы великое наследие", - сказал глава Белого дома. Трамп повторил, что надеется вскоре увидеть прекращение огня и восстановление стабильности в Европе.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, украина, майами, дональд трамп