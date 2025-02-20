Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 20.02.2025 (обновлено: 03:02 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000439075.html
Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца
Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца
Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, говоря о стремлении завершить конфликт... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:59:00+03:00
2025-02-20T03:02:00+03:00
в мире
сша
украина
майами
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/13/1496301319_0:0:4301:2419_1920x0_80_0_0_a192518c55df9002edaa6c5606981bce.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, говоря о стремлении завершить конфликт на Украине, выразил надежду на то, что его главным наследием будет достижение мира. "Я надеюсь, что моим величайшим наследием будет роль миротворца и объединителя, это было бы великое наследие", - сказал глава Белого дома. Трамп повторил, что надеется вскоре увидеть прекращение огня и восстановление стабильности в Европе.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
сша
украина
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/13/1496301319_0:0:4301:3227_1920x0_80_0_0_03e3014e6f9f9eaf8cec9bc019b647b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, майами, дональд трамп
В мире, США, Украина, Майами, Дональд Трамп
Трамп надеется, что его главным наследием будет роль миротворца

Трамп надеется, что его главным наследием будет достижение мира на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, говоря о стремлении завершить конфликт на Украине, выразил надежду на то, что его главным наследием будет достижение мира.
"Я надеюсь, что моим величайшим наследием будет роль миротворца и объединителя, это было бы великое наследие", - сказал глава Белого дома.
Трамп повторил, что надеется вскоре увидеть прекращение огня и восстановление стабильности в Европе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп рассказал, что усвоил из разговора с Путиным про Украину
13 февраля, 00:38
 
В миреСШАУкраинаМайамиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала