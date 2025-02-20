https://ria.ru/20250220/tramp-2000437931.html
Зеленский отказывается проводить выборы, заявил Трамп
Зеленский отказывается проводить выборы, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2025
Зеленский отказывается проводить выборы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, заявил, что Владимир Зеленский... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:40:00+03:00
2025-02-20T02:40:00+03:00
2025-02-20T07:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине."Он отказывается проводить выборы. Он низок в украинских опросах", - сказал глава Белого дома.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000243605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, майами, владимир зеленский, дональд трамп
Украина, В мире, США, Майами, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский отказывается проводить выборы, заявил Трамп
Трамп: Зеленский отказывается проводить выборы на Украине