https://ria.ru/20250220/tramp-2000437931.html

Зеленский отказывается проводить выборы, заявил Трамп

Зеленский отказывается проводить выборы, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2025

Зеленский отказывается проводить выборы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, заявил, что Владимир Зеленский... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:40:00+03:00

2025-02-20T02:40:00+03:00

2025-02-20T07:51:00+03:00

украина

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине."Он отказывается проводить выборы. Он низок в украинских опросах", - сказал глава Белого дома.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000243605.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

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Дарья Буймова

украина, в мире, сша, майами, владимир зеленский, дональд трамп