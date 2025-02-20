Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о находках Маска в кабмине - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 20.02.2025 (обновлено: 02:57 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000437502.html
Трамп рассказал о находках Маска в кабмине
Трамп рассказал о находках Маска в кабмине - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп рассказал о находках Маска в кабмине
Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, рассказал о "непонятной чертовщине", на которую предыдущее... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:36:00+03:00
2025-02-20T02:57:00+03:00
в мире
сша
гватемала (республика)
ирак
дональд трамп
илон маск
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, рассказал о "непонятной чертовщине", на которую предыдущее правительство тратило сотни миллионов долларов: полмиллиарда получил консультант по инвестициям, 100 миллионов пошли на презервативы для палестинского движения ХАМАС. "Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на "Улицу Сезам" для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов", - сказал Трамп. Он заявил, о 100 миллионах долларов выделенных на покупку презервативов в Палестину. "Пятьдесят миллионов долларов плюс 50 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС, знаете об этом. Презервативы. Все знают, что это такое?" - повторил Трамп. "520 млн долларов на консультанта, я хочу узнать, кто этот консультант, для создания инвестцентра в Африке. 25 миллионов для "продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии" - никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит", - сказал Трамп. Поиском мошенничества и растрат в правительстве занимается созданный Трампом Департамент по контролю за эффективностью правительства (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск.
https://ria.ru/20250218/narusheniya-1999949069.html
https://ria.ru/20250129/tramp-1996217834.html
сша
гватемала (республика)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гватемала (республика), ирак, дональд трамп, илон маск, хамас
В мире, США, Гватемала (республика), Ирак, Дональд Трамп, Илон Маск, ХАМАС
Трамп рассказал о находках Маска в кабмине

Трамп: правительство тратило сотни миллионов долларов на непонятную чертовщину

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, рассказал о "непонятной чертовщине", на которую предыдущее правительство тратило сотни миллионов долларов: полмиллиарда получил консультант по инвестициям, 100 миллионов пошли на презервативы для палестинского движения ХАМАС.
"Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на "Улицу Сезам" для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов", - сказал Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США
18 февраля, 00:40
Он заявил, о 100 миллионах долларов выделенных на покупку презервативов в Палестину. "Пятьдесят миллионов долларов плюс 50 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС, знаете об этом. Презервативы. Все знают, что это такое?" - повторил Трамп.
"520 млн долларов на консультанта, я хочу узнать, кто этот консультант, для создания инвестцентра в Африке. 25 миллионов для "продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии" - никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит", - сказал Трамп.
Поиском мошенничества и растрат в правительстве занимается созданный Трампом Департамент по контролю за эффективностью правительства (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп
29 января, 22:55
 
В миреСШАГватемала (республика)ИракДональд ТрампИлон МаскХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала