https://ria.ru/20250220/tramp-2000437502.html

Трамп рассказал о находках Маска в кабмине

Трамп рассказал о находках Маска в кабмине - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп рассказал о находках Маска в кабмине

Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, рассказал о "непонятной чертовщине", на которую предыдущее... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:36:00+03:00

2025-02-20T02:36:00+03:00

2025-02-20T02:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, рассказал о "непонятной чертовщине", на которую предыдущее правительство тратило сотни миллионов долларов: полмиллиарда получил консультант по инвестициям, 100 миллионов пошли на презервативы для палестинского движения ХАМАС. "Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на "Улицу Сезам" для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов", - сказал Трамп. Он заявил, о 100 миллионах долларов выделенных на покупку презервативов в Палестину. "Пятьдесят миллионов долларов плюс 50 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС, знаете об этом. Презервативы. Все знают, что это такое?" - повторил Трамп. "520 млн долларов на консультанта, я хочу узнать, кто этот консультант, для создания инвестцентра в Африке. 25 миллионов для "продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии" - никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит", - сказал Трамп. Поиском мошенничества и растрат в правительстве занимается созданный Трампом Департамент по контролю за эффективностью правительства (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск.

https://ria.ru/20250218/narusheniya-1999949069.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996217834.html

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ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, гватемала (республика), ирак, дональд трамп, илон маск, хамас