https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html

"Ему нужны не ресурсы". Предложение Трампа вызвало в Киеве панику

"Ему нужны не ресурсы". Предложение Трампа вызвало в Киеве панику - РИА Новости, 20.02.2025

"Ему нужны не ресурсы". Предложение Трампа вызвало в Киеве панику

Решимость США и неуверенность Европы создают для Зеленского опасную ситуацию. Украине грозит крах, но глава киевского режима больше озабочен собственной... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:00:00+03:00

2025-02-20T08:00:00+03:00

2025-02-20T09:51:00+03:00

киев

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Решимость США и неуверенность Европы создают для Зеленского опасную ситуацию. Украине грозит крах, но глава киевского режима больше озабочен собственной судьбой. Все упирается в позицию Белого дома. Почему Киев теряет главного союзника — материале РИА Новости.Разговор с колонизатором"Колонизация Украины Соединенными Штатами на законных основаниях" — так оценили американский проект договора о добыче полезных ископаемых в британской The Telegraph. Требования Трампа, подчеркивает издание, превышают репарации Германии после Первой мировой войны. Речь идет о почти половине ВВП.В Киеве "ужас и паника", отмечается в статье. Документ предусматривает не только сделку по месторождениям. Вашингтон собирается также взять под контроль морские порты, нефтегазовые потоки. И это лишь возмещение потраченных за три года средств. Украинские власти такой подход не устраивает."Если мы что-то отдаем, мы должны получить что-то взамен", — возмутился Зеленский.Ему указывают: сам виноват. Именно он предложил американцам права на добычу полезных ископаемых без предварительных условий. В Европе и на Украине видят в этом стратегическую ошибку, пишет Financial Times."Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано. <...> Они потеряли контроль над развитием событий", — цитирует издание высокопоставленного чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах.Источник FT в Киеве отметил, что Зеленскому следовало заранее увязать ресурсы "с гарантиями безопасности". Теперь его команда отчаянно пытается придумать привлекательное встречное предложение. Но пока ничего, кроме общих пожеланий, не прозвучало.Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина уточнила: переговоры с администрацией Трампа по месторождениям пока не ведутся, но в Киеве рассчитывают на взаимовыгодное соглашение.Западная и украинская пресса обвинила Белый дом в шантаже. По сведениям источников "Экономической правды", на конференции в Мюнхене американцы грозились отказать представителям Киева во встрече с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, если те не примут проект Вашингтона без правок. Встреча состоялась. "Страна.ua" объясняет подобные вбросы развернувшейся информационной компанией против Вашингтона.Возможности исчерпаныЗеленский, по сути, признает только два варианта гарантий безопасности: вступление в НАТО или ввод на Украину западных войск. Трамп категорически против первого. А по поводу второго сказал: "Я полностью за, если они хотят этого. Но без нас".На днях Макрон собрал европейских лидеров в Париже, чтобы обсудить перспективы так называемых миротворцев. Он предложил разместить войска не на линии соприкосновения, а за ней. Британский премьер Кир Стармер его поддержал. Остальные выступили против. Особенно горячился Олаф Шольц."Это совершенно преждевременно и неуместно. <...> Честно говоря, я даже немного смущен этими дебатами. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было. <...> Абсолютно очевидно, что это — неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему", — заявил канцлер.Никто не хочет отправлять военных на Украину, признал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Но, по его словам, Запад еще не решил, в какой форме предоставить гарантии Киеву. Значит, ничего исключать нельзя.По оценкам бывшего командующего Корпусом быстрого развертывания НАТО в Италии Джорджо Баттисти, требуемые Зеленским 200 тысяч солдат предполагают формирование контингента в 600 тысяч — с учетом ротации каждые шесть-восемь месяцев. Таких ресурсов, по словам генерала, у ЕС нет — даже вместе с Великобританией.Максимальная выгода"В своих стараниях понравиться Трампу украинские власти просчитались, представив ему в ноябре "план победы", в котором всячески расхваливали потенциал минеральных ресурсов страны", — делает вывод колумнист Bloomberg Хавьер Блас.Бывший депутат Рады Олег Царев объяснил РИА Новости, чем хочет торговать киевский режим: "Железорудное сырье сейчас экспортируется очень легко и хорошо. Например, марганец. В Днепропетровской области есть город Марганец — там залежи этой руды. Во время Великой Отечественной немцы держались за него изо всех сил. Когда их оттуда выбили, броня Круппа у танков была уже не такая прочная. Еще есть уран в Желтых Водах".Месторождения, известные с советских времен, находятся в частной собственности. Вероятно, их изымут, предполагает Царев. Все прочее — под очень большим вопросом: на разведку и разработку нужны миллиарды долларов. И неизвестно, насколько все это окажется рентабельно. Впрочем, Зеленского беспокоит совсем другое."Нет сомнений, что он пытается договориться с Трампом. Ему все равно, что будет с Украиной и ее ресурсами. Его интересуют только личные гарантии. Как минимум — сохранение собственного капитала и жизни с возможностью осесть, предположительно, в Великобритании. К слову, Зеленского до сих пор охраняет британский спецназ", — рассуждает экс-нардеп.Трампу нужно приятное ощущение от сделки, добавляет он. В глазах американцев это должно выглядеть как очень выгодное соглашение. Джо Байден бесплатно снабжал Киев оружием и деньгами, а нынешний президент не дал ничего, но заработал 500 миллиардов долларов.Не получится договориться с Зеленским — на Украине найдется другой партнер. В том числе поэтому Киеву все чаще напоминают про выборы.

https://ria.ru/20250218/ukraina-1999855896.html

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киев, украина, дональд трамп, олаф шольц, нато, евросоюз, владимир зеленский, эммануэль макрон, политика