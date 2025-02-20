"Ему нужны не ресурсы". Предложение Трампа вызвало в Киеве панику
Экс-депутат Рады Царев: Зеленский договаривается с Трампом о личных гарантиях
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Решимость США и неуверенность Европы создают для Зеленского опасную ситуацию. Украине грозит крах, но глава киевского режима больше озабочен собственной судьбой. Все упирается в позицию Белого дома. Почему Киев теряет главного союзника — материале РИА Новости.
Разговор с колонизатором
"Колонизация Украины Соединенными Штатами на законных основаниях" — так оценили американский проект договора о добыче полезных ископаемых в британской The Telegraph. Требования Трампа, подчеркивает издание, превышают репарации Германии после Первой мировой войны. Речь идет о почти половине ВВП.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США
В Киеве "ужас и паника", отмечается в статье. Документ предусматривает не только сделку по месторождениям. Вашингтон собирается также взять под контроль морские порты, нефтегазовые потоки. И это лишь возмещение потраченных за три года средств. Украинские власти такой подход не устраивает.
"Если мы что-то отдаем, мы должны получить что-то взамен", — возмутился Зеленский.
Ему указывают: сам виноват. Именно он предложил американцам права на добычу полезных ископаемых без предварительных условий. В Европе и на Украине видят в этом стратегическую ошибку, пишет Financial Times.
"Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано. <...> Они потеряли контроль над развитием событий", — цитирует издание высокопоставленного чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах.
Источник FT в Киеве отметил, что Зеленскому следовало заранее увязать ресурсы "с гарантиями безопасности". Теперь его команда отчаянно пытается придумать привлекательное встречное предложение. Но пока ничего, кроме общих пожеланий, не прозвучало.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина уточнила: переговоры с администрацией Трампа по месторождениям пока не ведутся, но в Киеве рассчитывают на взаимовыгодное соглашение.
Западная и украинская пресса обвинила Белый дом в шантаже. По сведениям источников "Экономической правды", на конференции в Мюнхене американцы грозились отказать представителям Киева во встрече с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, если те не примут проект Вашингтона без правок. Встреча состоялась. "Страна.ua" объясняет подобные вбросы развернувшейся информационной компанией против Вашингтона.
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Возможности исчерпаны
Зеленский, по сути, признает только два варианта гарантий безопасности: вступление в НАТО или ввод на Украину западных войск. Трамп категорически против первого. А по поводу второго сказал: "Я полностью за, если они хотят этого. Но без нас".
На днях Макрон собрал европейских лидеров в Париже, чтобы обсудить перспективы так называемых миротворцев. Он предложил разместить войска не на линии соприкосновения, а за ней. Британский премьер Кир Стармер его поддержал. Остальные выступили против. Особенно горячился Олаф Шольц.
© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с военными НАТО
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с военными НАТО
"Это совершенно преждевременно и неуместно. <...> Честно говоря, я даже немного смущен этими дебатами. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было. <...> Абсолютно очевидно, что это — неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему", — заявил канцлер.
Никто не хочет отправлять военных на Украину, признал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Но, по его словам, Запад еще не решил, в какой форме предоставить гарантии Киеву. Значит, ничего исключать нельзя.
По оценкам бывшего командующего Корпусом быстрого развертывания НАТО в Италии Джорджо Баттисти, требуемые Зеленским 200 тысяч солдат предполагают формирование контингента в 600 тысяч — с учетом ротации каждые шесть-восемь месяцев. Таких ресурсов, по словам генерала, у ЕС нет — даже вместе с Великобританией.
Максимальная выгода
"В своих стараниях понравиться Трампу украинские власти просчитались, представив ему в ноябре "план победы", в котором всячески расхваливали потенциал минеральных ресурсов страны", — делает вывод колумнист Bloomberg Хавьер Блас.
Добыча газа во Львовской области Украины
Бывший депутат Рады Олег Царев объяснил РИА Новости, чем хочет торговать киевский режим: "Железорудное сырье сейчас экспортируется очень легко и хорошо. Например, марганец. В Днепропетровской области есть город Марганец — там залежи этой руды. Во время Великой Отечественной немцы держались за него изо всех сил. Когда их оттуда выбили, броня Круппа у танков была уже не такая прочная. Еще есть уран в Желтых Водах".
Месторождения, известные с советских времен, находятся в частной собственности. Вероятно, их изымут, предполагает Царев. Все прочее — под очень большим вопросом: на разведку и разработку нужны миллиарды долларов. И неизвестно, насколько все это окажется рентабельно. Впрочем, Зеленского беспокоит совсем другое.
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве
"Нет сомнений, что он пытается договориться с Трампом. Ему все равно, что будет с Украиной и ее ресурсами. Его интересуют только личные гарантии. Как минимум — сохранение собственного капитала и жизни с возможностью осесть, предположительно, в Великобритании. К слову, Зеленского до сих пор охраняет британский спецназ", — рассуждает экс-нардеп.
Трампу нужно приятное ощущение от сделки, добавляет он. В глазах американцев это должно выглядеть как очень выгодное соглашение. Джо Байден бесплатно снабжал Киев оружием и деньгами, а нынешний президент не дал ничего, но заработал 500 миллиардов долларов.
Не получится договориться с Зеленским — на Украине найдется другой партнер. В том числе поэтому Киеву все чаще напоминают про выборы.
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