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В Венгрии оценили угрозы терактов против российских посольств - РИА Новости, 20.02.2025
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19:45 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/terakt-2000639907.html
В Венгрии оценили угрозы терактов против российских посольств
В Венгрии оценили угрозы терактов против российских посольств - РИА Новости, 20.02.2025
В Венгрии оценили угрозы терактов против российских посольств
Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:45:00+03:00
2025-02-20T19:45:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает потенциальные источники опасности и принимает меры для обеспечения безопасности. Служба внешней разведки России сообщила в среду, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Северной Европы или в Словакии и Венгрии. "На основании действующего законодательства Венгерский антитеррористический центр постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами в Венгрии, эксперты оценивают потенциальные источники опасности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении. Ранее посольство РФ в Венгрии сообщило РИА Новости, что проинформировало венгерских правоохранителей о возможной угрозе. Главное полицейское управление Венгрии также заявило, что постоянно оценивает ситуацию, принимая решения о мерах для обеспечения общественной безопасности.
https://ria.ru/20250219/terakty-2000300590.html
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в мире, венгрия, украина
В мире, Венгрия, Украина
В Венгрии оценили угрозы терактов против российских посольств

Венгерский антитеррористический центр опасается терактов со стороны Украины

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает потенциальные источники опасности и принимает меры для обеспечения безопасности.
Служба внешней разведки России сообщила в среду, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Северной Европы или в Словакии и Венгрии.
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"На основании действующего законодательства Венгерский антитеррористический центр постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами в Венгрии, эксперты оценивают потенциальные источники опасности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее посольство РФ в Венгрии сообщило РИА Новости, что проинформировало венгерских правоохранителей о возможной угрозе. Главное полицейское управление Венгрии также заявило, что постоянно оценивает ситуацию, принимая решения о мерах для обеспечения общественной безопасности.
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