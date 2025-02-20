https://ria.ru/20250220/terakt-2000639907.html

В Венгрии оценили угрозы терактов против российских посольств

В Венгрии оценили угрозы терактов против российских посольств - РИА Новости, 20.02.2025

В Венгрии оценили угрозы терактов против российских посольств

Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:45:00+03:00

2025-02-20T19:45:00+03:00

2025-02-20T19:45:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает потенциальные источники опасности и принимает меры для обеспечения безопасности. Служба внешней разведки России сообщила в среду, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Северной Европы или в Словакии и Венгрии. "На основании действующего законодательства Венгерский антитеррористический центр постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами в Венгрии, эксперты оценивают потенциальные источники опасности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении. Ранее посольство РФ в Венгрии сообщило РИА Новости, что проинформировало венгерских правоохранителей о возможной угрозе. Главное полицейское управление Венгрии также заявило, что постоянно оценивает ситуацию, принимая решения о мерах для обеспечения общественной безопасности.

https://ria.ru/20250219/terakty-2000300590.html

https://ria.ru/20241202/slovakiya-1986982670.html

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