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Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта в Хакасии - РИА Новости, 20.02.2025
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08:12 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/terakt-2000458061.html
Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта в Хакасии
Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта в Хакасии - РИА Новости, 20.02.2025
Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта в Хакасии
Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта на объектах Минобороны РФ в Хакасии по указанию СБУ, при обыске у него были найдены средства для... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:12:00+03:00
2025-02-20T08:12:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 20 фев – РИА Новости. Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта на объектах Минобороны РФ в Хакасии по указанию СБУ, при обыске у него были найдены средства для совершения теракта и документы украинских спецслужб, сообщает региональное управление ФСБ. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и МВД задержан уроженец Купянска Харьковской области Украины, 1963 года рождения, в 2022 году получивший гражданство России. Установлено, что мужчина, действуя по заданию СБУ, с целью устрашения населения, дискредитации органов государственной власти РФ в связи с проведением СВО, намеревался осуществить террористический акт на объектах министерства обороны РФ, расположенных на территории Республики Хакасия", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе обыска по месту проживания фигуранта были обнаружены средства, предназначенные для совершения теракта, а также внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины на имя обвиняемого, документы полковника одной из украинских спецслужб и большое количество магнитных носителей информации. "Приговором 2-го Восточного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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россия, украина, харьковская область, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Харьковская область, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта в Хакасии

Уроженцу Украины дали шесть лет за планирование теракта в Хакасии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 фев – РИА Новости. Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта на объектах Минобороны РФ в Хакасии по указанию СБУ, при обыске у него были найдены средства для совершения теракта и документы украинских спецслужб, сообщает региональное управление ФСБ.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и МВД задержан уроженец Купянска Харьковской области Украины, 1963 года рождения, в 2022 году получивший гражданство России. Установлено, что мужчина, действуя по заданию СБУ, с целью устрашения населения, дискредитации органов государственной власти РФ в связи с проведением СВО, намеревался осуществить террористический акт на объектах министерства обороны РФ, расположенных на территории Республики Хакасия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе обыска по месту проживания фигуранта были обнаружены средства, предназначенные для совершения теракта, а также внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины на имя обвиняемого, документы полковника одной из украинских спецслужб и большое количество магнитных носителей информации.
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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РоссияУкраинаХарьковская областьСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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