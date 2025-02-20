https://ria.ru/20250220/terakt-2000458061.html

Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта в Хакасии

Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта в Хакасии - РИА Новости, 20.02.2025

Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта в Хакасии

Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта на объектах Минобороны РФ в Хакасии по указанию СБУ, при обыске у него были найдены средства для... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:12:00+03:00

2025-02-20T08:12:00+03:00

2025-02-20T08:12:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 20 фев – РИА Новости. Уроженец Украины получил шесть лет за планирование теракта на объектах Минобороны РФ в Хакасии по указанию СБУ, при обыске у него были найдены средства для совершения теракта и документы украинских спецслужб, сообщает региональное управление ФСБ. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и МВД задержан уроженец Купянска Харьковской области Украины, 1963 года рождения, в 2022 году получивший гражданство России. Установлено, что мужчина, действуя по заданию СБУ, с целью устрашения населения, дискредитации органов государственной власти РФ в связи с проведением СВО, намеревался осуществить террористический акт на объектах министерства обороны РФ, расположенных на территории Республики Хакасия", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе обыска по месту проживания фигуранта были обнаружены средства, предназначенные для совершения теракта, а также внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины на имя обвиняемого, документы полковника одной из украинских спецслужб и большое количество магнитных носителей информации. "Приговором 2-го Восточного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

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россия, украина, харьковская область, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия