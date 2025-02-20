https://ria.ru/20250220/tanker-2000592635.html

В Италии рассматривают версию теракта после взрыва в порту Савоны

В Италии рассматривают версию теракта после взрыва в порту Савоны - РИА Новости, 20.02.2025

В Италии рассматривают версию теракта после взрыва в порту Савоны

Прокуратура, расследующая дело о взрыве в порту итальянской Савоны, рассматривает версию теракта, пишет газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:28:00+03:00

2025-02-20T16:28:00+03:00

2025-02-20T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура, расследующая дело о взрыве в порту итальянской Савоны, рассматривает версию теракта, пишет газета Fatto Quotidiano. Ранее итальянские СМИ сообщали, что на танкере Seajewel в порту Савоны произошли два взрыва, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне. Экипаж судна под флагом Мальты сообщил об инциденте в ночь на 15 февраля во время выгрузки нефти. В службе береговой охраны - управлении порта заявили РИА Новости, что взрыв на танкере был один, пробоина площадью меньше одного квадратного метра оказалась ниже ватерлинии, но на устойчивость судна не повлияла. По информации Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны, занимавшаяся этим делом, передала его прокуратуре Генуи, где, в свою очередь, рассматривают версию о "крушении судна, отягченном терроризмом". Отмечается, что будет проведено исследование мертвой рыбы, обнаруженной рядом с танкером, с целью выявить следы предполагаемой взрывчатки. По итогам первой проверки следы, которые могли бы указать на конкретный вид взрывчатого вещества, найдены не были. Газета пишет, что с судна извлекли черный ящик, данные которого помогут восстановить маршрут танкера до прибытия в порт Савоны.

https://ria.ru/20250219/tanker-2000422043.html

https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html

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