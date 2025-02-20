В Италии рассматривают версию теракта после взрыва в порту Савоны
Прокуратура рассматривает версию теракта в деле о взрыве в порту Савоны
© Getty Images / Corbis/Tim RueТанкер
© Getty Images / Corbis/Tim Rue
Танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура, расследующая дело о взрыве в порту итальянской Савоны, рассматривает версию теракта, пишет газета Fatto Quotidiano.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что на танкере Seajewel в порту Савоны произошли два взрыва, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне. Экипаж судна под флагом Мальты сообщил об инциденте в ночь на 15 февраля во время выгрузки нефти. В службе береговой охраны - управлении порта заявили РИА Новости, что взрыв на танкере был один, пробоина площадью меньше одного квадратного метра оказалась ниже ватерлинии, но на устойчивость судна не повлияла.
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По информации Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны, занимавшаяся этим делом, передала его прокуратуре Генуи, где, в свою очередь, рассматривают версию о "крушении судна, отягченном терроризмом".
Отмечается, что будет проведено исследование мертвой рыбы, обнаруженной рядом с танкером, с целью выявить следы предполагаемой взрывчатки. По итогам первой проверки следы, которые могли бы указать на конкретный вид взрывчатого вещества, найдены не были.
Газета пишет, что с судна извлекли черный ящик, данные которого помогут восстановить маршрут танкера до прибытия в порт Савоны.