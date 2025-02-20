https://ria.ru/20250220/tank-2000445272.html

Танк Т-90МС получил многоуровневую защиту

Танк Т-90МС получил многоуровневую защиту - РИА Новости, 20.02.2025

Танк Т-90МС получил многоуровневую защиту

Новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту и возможность установки средств радиоэлектронной борьбы и комплекса активной защиты, рассказал РИА... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:36:00+03:00

2025-02-20T04:36:00+03:00

2025-02-20T04:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

абу-даби

оаэ

уралвагонзавод

ростех

манеж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000023897_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_b03b72508162fec8f0b57972cea0110a.jpg

АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту и возможность установки средств радиоэлектронной борьбы и комплекса активной защиты, рассказал РИА Новости представитель Концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") Александр Тарантин. "Танк получил многоуровневую защиту, в состав которой входит всеракурсная защита корпуса и башни, дополнительные контейнеры динамической защиты на корме и носу корпуса, установлена защита от дронов в верхней полусфере танка, а также имеется возможность установки средств РЭБ и комплекса активной защиты", - сказал Тарантин на выставке IDEX 2025. По сравнению с предыдущей версией танк получил более современную пушку, новую цифровую систему управления огнем с тепловизионным прицелом наводчика с панорамным многоканальным прицелом командира, а также с прицелом-дублером. Кроме того, на Т-90МС стоит цифровая система управления и взаимодействия, которая позволяет командиру передавать и получать данные в шифрованном виде и использовать их при наведении на цель и стрельбе. "Сверху башни устанавливается дополнительная защита для борьбы с БПЛА, мы ее называем "Манеж". Принцип такой: на стойках крепится сетка, которая не дает дрону подлететь к башне, произвести взрыв. То есть дрон попадает в сетку, запутывается", - рассказал Тарантин. Кроме этого, ранее уязвимое перед дронами моторно-трансмиссионное отделение на новой машине накрыто специальными резино-тканевыми экранами. С кормы танк от беспилотников защищает металлическая сетка. Она установлена на подпружиненные опоры, чтобы не мешать вращению башни, когда пушка находится в нижнем положении. Также на танк теперь можно ставить средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов. "Еще одна опция, которая реализована у нас, и мы предлагаем ее на экспорт, это установка комплекса активной защиты "Арена-Э" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех" - ред.). Радиолокационная станция замечает подлетающий боеприпас противника, в его сторону производится отстрел специального боеприпаса шрапнельного, который на подлете к вражескому боеприпасу срабатывает, и своими осколками поражает его", - добавил представитель УВЗ. Кроме того, по его словам, практически эту же систему управления огнем, двигатель и пушку, можно устанавливать на танки Т-72 при их модернизации. Экспортный танк Т-90МС был впервые продемонстрирован Рособоронэкспортом на IDEX 2025. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000436811.html

https://ria.ru/20250203/rosteh-1996971439.html

абу-даби

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, абу-даби, оаэ, уралвагонзавод, ростех, манеж, т-90мс, т-72 "урал"