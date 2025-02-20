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Танк Т-90МС получил многоуровневую защиту - РИА Новости, 20.02.2025
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Танк Т-90МС получил многоуровневую защиту
Танк Т-90МС получил многоуровневую защиту - РИА Новости, 20.02.2025
Танк Т-90МС получил многоуровневую защиту
Новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту и возможность установки средств радиоэлектронной борьбы и комплекса активной защиты, рассказал РИА... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:36:00+03:00
2025-02-20T04:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
абу-даби
оаэ
уралвагонзавод
ростех
манеж
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту и возможность установки средств радиоэлектронной борьбы и комплекса активной защиты, рассказал РИА Новости представитель Концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") Александр Тарантин. "Танк получил многоуровневую защиту, в состав которой входит всеракурсная защита корпуса и башни, дополнительные контейнеры динамической защиты на корме и носу корпуса, установлена защита от дронов в верхней полусфере танка, а также имеется возможность установки средств РЭБ и комплекса активной защиты", - сказал Тарантин на выставке IDEX 2025. По сравнению с предыдущей версией танк получил более современную пушку, новую цифровую систему управления огнем с тепловизионным прицелом наводчика с панорамным многоканальным прицелом командира, а также с прицелом-дублером. Кроме того, на Т-90МС стоит цифровая система управления и взаимодействия, которая позволяет командиру передавать и получать данные в шифрованном виде и использовать их при наведении на цель и стрельбе. "Сверху башни устанавливается дополнительная защита для борьбы с БПЛА, мы ее называем "Манеж". Принцип такой: на стойках крепится сетка, которая не дает дрону подлететь к башне, произвести взрыв. То есть дрон попадает в сетку, запутывается", - рассказал Тарантин. Кроме этого, ранее уязвимое перед дронами моторно-трансмиссионное отделение на новой машине накрыто специальными резино-тканевыми экранами. С кормы танк от беспилотников защищает металлическая сетка. Она установлена на подпружиненные опоры, чтобы не мешать вращению башни, когда пушка находится в нижнем положении. Также на танк теперь можно ставить средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов. "Еще одна опция, которая реализована у нас, и мы предлагаем ее на экспорт, это установка комплекса активной защиты "Арена-Э" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех" - ред.). Радиолокационная станция замечает подлетающий боеприпас противника, в его сторону производится отстрел специального боеприпаса шрапнельного, который на подлете к вражескому боеприпасу срабатывает, и своими осколками поражает его", - добавил представитель УВЗ. Кроме того, по его словам, практически эту же систему управления огнем, двигатель и пушку, можно устанавливать на танки Т-72 при их модернизации. Экспортный танк Т-90МС был впервые продемонстрирован Рособоронэкспортом на IDEX 2025. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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безопасность, технологии, абу-даби, оаэ, уралвагонзавод, ростех, манеж, т-90мс, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Абу-Даби, ОАЭ, Уралвагонзавод, Ростех, Манеж, Т-90МС, Т-72 "Урал"
Танк Т-90МС получил многоуровневую защиту

Уралвагонзавод: новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭкспортная версия танка Т-90МС "Прорыв" на выставке IDEX 2025 в ОАЭ
Экспортная версия танка Т-90МС Прорыв на выставке IDEX 2025 в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Экспортная версия танка Т-90МС "Прорыв" на выставке IDEX 2025 в ОАЭ
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту и возможность установки средств радиоэлектронной борьбы и комплекса активной защиты, рассказал РИА Новости представитель Концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") Александр Тарантин.
"Танк получил многоуровневую защиту, в состав которой входит всеракурсная защита корпуса и башни, дополнительные контейнеры динамической защиты на корме и носу корпуса, установлена защита от дронов в верхней полусфере танка, а также имеется возможность установки средств РЭБ и комплекса активной защиты", - сказал Тарантин на выставке IDEX 2025.
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По сравнению с предыдущей версией танк получил более современную пушку, новую цифровую систему управления огнем с тепловизионным прицелом наводчика с панорамным многоканальным прицелом командира, а также с прицелом-дублером.
Кроме того, на Т-90МС стоит цифровая система управления и взаимодействия, которая позволяет командиру передавать и получать данные в шифрованном виде и использовать их при наведении на цель и стрельбе.
"Сверху башни устанавливается дополнительная защита для борьбы с БПЛА, мы ее называем "Манеж". Принцип такой: на стойках крепится сетка, которая не дает дрону подлететь к башне, произвести взрыв. То есть дрон попадает в сетку, запутывается", - рассказал Тарантин.
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Кроме этого, ранее уязвимое перед дронами моторно-трансмиссионное отделение на новой машине накрыто специальными резино-тканевыми экранами. С кормы танк от беспилотников защищает металлическая сетка. Она установлена на подпружиненные опоры, чтобы не мешать вращению башни, когда пушка находится в нижнем положении.
Также на танк теперь можно ставить средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов.
"Еще одна опция, которая реализована у нас, и мы предлагаем ее на экспорт, это установка комплекса активной защиты "Арена-Э" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех" - ред.). Радиолокационная станция замечает подлетающий боеприпас противника, в его сторону производится отстрел специального боеприпаса шрапнельного, который на подлете к вражескому боеприпасу срабатывает, и своими осколками поражает его", - добавил представитель УВЗ.
Кроме того, по его словам, практически эту же систему управления огнем, двигатель и пушку, можно устанавливать на танки Т-72 при их модернизации.
Экспортный танк Т-90МС был впервые продемонстрирован Рособоронэкспортом на IDEX 2025.
Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииАбу-ДабиОАЭУралвагонзаводРостехМанежТ-90МСТ-72 "Урал"
 
 
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