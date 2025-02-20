https://ria.ru/20250220/taksist-2000552034.html
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки - РИА Новости, 20.02.2025
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки
В Подмосковье задержан ранее судимый водитель такси по подозрению в домогательствах к пятилетнему сыну пассажирки, когда та ненадолго вышла из машины,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:27:00+03:00
2025-02-20T14:27:00+03:00
2025-02-20T14:27:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148836/38/1488363813_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_0dcb8d8e6f31f4d305b001e633b187cf.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Подмосковье задержан ранее судимый водитель такси по подозрению в домогательствах к пятилетнему сыну пассажирки, когда та ненадолго вышла из машины, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, 16 февраля в полицию обратилась жительница подмосковного Красногорска, которая рассказала, что накануне она со своим пятилетним сыном ехала в такси. В какой-то момент во время поездки она ненадолго вышла из автомобиля, а водитель такси в это время начал приставать к ребенку. Правоохранители задержали мужчину уже на следующий день. "Выяснилось, что ранее он неоднократно был судим, в том числе за развратные действия и дважды за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации", - сказал собеседник агентства. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - добавил он.
https://ria.ru/20250218/moskva-2000164333.html
https://ria.ru/20250128/trener-1995941429.html
московская область (подмосковье)
красногорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148836/38/1488363813_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_18ef09490750be8fb674fb479fc9c738.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Россия
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки
В Красногорске задержали таксиста, пристававшего к пятилетнему сыну клиентки