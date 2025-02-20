https://ria.ru/20250220/taksist-2000552034.html

В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки

В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки - РИА Новости, 20.02.2025

В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки

В Подмосковье задержан ранее судимый водитель такси по подозрению в домогательствах к пятилетнему сыну пассажирки, когда та ненадолго вышла из машины,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:27:00+03:00

2025-02-20T14:27:00+03:00

2025-02-20T14:27:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Подмосковье задержан ранее судимый водитель такси по подозрению в домогательствах к пятилетнему сыну пассажирки, когда та ненадолго вышла из машины, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, 16 февраля в полицию обратилась жительница подмосковного Красногорска, которая рассказала, что накануне она со своим пятилетним сыном ехала в такси. В какой-то момент во время поездки она ненадолго вышла из автомобиля, а водитель такси в это время начал приставать к ребенку. Правоохранители задержали мужчину уже на следующий день. "Выяснилось, что ранее он неоднократно был судим, в том числе за развратные действия и дважды за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации", - сказал собеседник агентства. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - добавил он.

https://ria.ru/20250218/moskva-2000164333.html

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московская область (подмосковье)

красногорск

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, россия