Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/taksist-2000552034.html
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки - РИА Новости, 20.02.2025
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки
В Подмосковье задержан ранее судимый водитель такси по подозрению в домогательствах к пятилетнему сыну пассажирки, когда та ненадолго вышла из машины,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:27:00+03:00
2025-02-20T14:27:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148836/38/1488363813_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_0dcb8d8e6f31f4d305b001e633b187cf.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Подмосковье задержан ранее судимый водитель такси по подозрению в домогательствах к пятилетнему сыну пассажирки, когда та ненадолго вышла из машины, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, 16 февраля в полицию обратилась жительница подмосковного Красногорска, которая рассказала, что накануне она со своим пятилетним сыном ехала в такси. В какой-то момент во время поездки она ненадолго вышла из автомобиля, а водитель такси в это время начал приставать к ребенку. Правоохранители задержали мужчину уже на следующий день. "Выяснилось, что ранее он неоднократно был судим, в том числе за развратные действия и дважды за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации", - сказал собеседник агентства. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - добавил он.
https://ria.ru/20250218/moskva-2000164333.html
https://ria.ru/20250128/trener-1995941429.html
московская область (подмосковье)
красногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148836/38/1488363813_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_18ef09490750be8fb674fb479fc9c738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Россия
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к сыну клиентки

В Красногорске задержали таксиста, пристававшего к пятилетнему сыну клиентки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Подмосковье задержан ранее судимый водитель такси по подозрению в домогательствах к пятилетнему сыну пассажирки, когда та ненадолго вышла из машины, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, 16 февраля в полицию обратилась жительница подмосковного Красногорска, которая рассказала, что накануне она со своим пятилетним сыном ехала в такси. В какой-то момент во время поездки она ненадолго вышла из автомобиля, а водитель такси в это время начал приставать к ребенку.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста
18 февраля, 21:00
Правоохранители задержали мужчину уже на следующий день. "Выяснилось, что ранее он неоднократно был судим, в том числе за развратные действия и дважды за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации", - сказал собеседник агентства.
"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - добавил он.
Бассейн - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
На Урале тренера по плаванию заподозрили в домогательствах к воспитаннице
28 января, 16:00
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала