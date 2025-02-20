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Во Владивостоке по делу о нападении на таксиста арестовали двух мигрантов - РИА Новости, 20.02.2025
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10:41 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/taksist-2000487575.html
Во Владивостоке по делу о нападении на таксиста арестовали двух мигрантов
Во Владивостоке по делу о нападении на таксиста арестовали двух мигрантов - РИА Новости, 20.02.2025
Во Владивостоке по делу о нападении на таксиста арестовали двух мигрантов
Суд заключил под стражу двух мигрантов, которые в ходе конфликта у здания аэропорта Владивостока напали и принудительно поместили своего соотечественника в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:41:00+03:00
2025-02-20T10:41:00+03:00
происшествия
узбекистан
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Суд заключил под стражу двух мигрантов, которые в ходе конфликта у здания аэропорта Владивостока напали и принудительно поместили своего соотечественника в машину, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. В Telegram-каналах в понедельник распространилось видео, на котором у здания аэропорта потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, тот сопротивляется. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО сообщали, что между двумя водителями-иностранцами произошел конфликт, но они пришли к соглашению. Антитеррористическая комиссия Приморья сообщила, что двое иностранцев в ходе конфликта с гражданином Узбекистана применили к нему физическую силу и принудительно поместили в свой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". "Заместитель Приморского транспортного прокурора поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения двум гражданам Узбекистана 1994 и 1999 годов рождения. С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигуранты развязали конфликт по надуманным причинам, применили физическую силу к потерпевшему и насильно поместили его в свою машину, откуда тот потом смог самостоятельно выбраться.
https://ria.ru/20250218/kuzbass-1999988224.html
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происшествия, узбекистан, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Узбекистан, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке по делу о нападении на таксиста арестовали двух мигрантов

Во Владивостоке по делу о якобы похищении таксиста арестовали двух мигрантов

© Кадр видео из соцсетейПотасовка у здания международного аэропорта Владивостока
Потасовка у здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Потасовка у здания международного аэропорта Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Суд заключил под стражу двух мигрантов, которые в ходе конфликта у здания аэропорта Владивостока напали и принудительно поместили своего соотечественника в машину, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В Telegram-каналах в понедельник распространилось видео, на котором у здания аэропорта потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, тот сопротивляется. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО сообщали, что между двумя водителями-иностранцами произошел конфликт, но они пришли к соглашению. Антитеррористическая комиссия Приморья сообщила, что двое иностранцев в ходе конфликта с гражданином Узбекистана применили к нему физическую силу и принудительно поместили в свой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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"Заместитель Приморского транспортного прокурора поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения двум гражданам Узбекистана 1994 и 1999 годов рождения. С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, фигуранты развязали конфликт по надуманным причинам, применили физическую силу к потерпевшему и насильно поместили его в свою машину, откуда тот потом смог самостоятельно выбраться.
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ПроисшествияУзбекистанВладивостокДальневосточная транспортная прокуратураМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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