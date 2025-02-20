Во Владивостоке по делу о нападении на таксиста арестовали двух мигрантов
Во Владивостоке по делу о якобы похищении таксиста арестовали двух мигрантов
© Кадр видео из соцсетейПотасовка у здания международного аэропорта Владивостока
© Кадр видео из соцсетей
Потасовка у здания международного аэропорта Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Суд заключил под стражу двух мигрантов, которые в ходе конфликта у здания аэропорта Владивостока напали и принудительно поместили своего соотечественника в машину, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В Telegram-каналах в понедельник распространилось видео, на котором у здания аэропорта потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, тот сопротивляется. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО сообщали, что между двумя водителями-иностранцами произошел конфликт, но они пришли к соглашению. Антитеррористическая комиссия Приморья сообщила, что двое иностранцев в ходе конфликта с гражданином Узбекистана применили к нему физическую силу и принудительно поместили в свой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Заместитель Приморского транспортного прокурора поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения двум гражданам Узбекистана 1994 и 1999 годов рождения. С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, фигуранты развязали конфликт по надуманным причинам, применили физическую силу к потерпевшему и насильно поместили его в свою машину, откуда тот потом смог самостоятельно выбраться.
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