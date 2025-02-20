https://ria.ru/20250220/svo-2000620106.html
Школьники Прохладненского района КБР отправили подарки бойцам в зону СВО
Школьники Прохладненского района КБР отправили подарки бойцам в зону СВО - РИА Новости, 20.02.2025
Школьники Прохладненского района КБР отправили подарки бойцам в зону СВО
Школьники, их родители и преподаватели Прохладненского района Кабардино-Балкарии в преддверии Дня защитника Отечества направили подарки участникам специальной... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:58:00+03:00
2025-02-20T17:58:00+03:00
2025-02-20T17:58:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Школьники, их родители и преподаватели Прохладненского района Кабардино-Балкарии в преддверии Дня защитника Отечества направили подарки участникам специальной военной операции, сообщается на портале правительства региона. "Прохладненский район регулярно помогает нашим военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. В этот раз проведение акций приурочено ко Дню защитника Отечества. В акциях "Письмо защитнику" и "Подарок солдату" приняли участие педагоги, учащиеся и родители 16 образовательных организаций района. Ребята с радостью собирали подарки и "теплые" письма для наших защитников", - говорится в сообщении. В посылках для военнослужащих - открытки и письма от учащихся, рисунки от дошкольников, подарки ко Дню защитника Отечества: теплые вещи, гигиенические принадлежности, сладости, газовые горелки и окопные свечи. "Надеемся, что эти подарки станут приятным сюрпризом для бойцов. Очень важно, чтобы наши защитники знали, что ими гордятся и ждут домой с Победой!" – отметили организаторы акции.
https://ria.ru/20250220/er-2000617971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прохладненский район, кабардино-балкарская республика (кбр), сво
Надежные люди, Прохладненский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО
Школьники Прохладненского района КБР отправили подарки бойцам в зону СВО
Школьники из Кабардино-Балкарии отправили подарки бойцам в зону СВО к 23 февраля
НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Школьники, их родители и преподаватели Прохладненского района Кабардино-Балкарии в преддверии Дня защитника Отечества направили подарки участникам специальной военной операции, сообщается на портале правительства региона.
"Прохладненский район регулярно помогает нашим военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. В этот раз проведение акций приурочено ко Дню защитника Отечества. В акциях "Письмо защитнику" и "Подарок солдату" приняли участие педагоги, учащиеся и родители 16 образовательных организаций района. Ребята с радостью собирали подарки и "теплые" письма для наших защитников", - говорится в сообщении.
В посылках для военнослужащих - открытки и письма от учащихся, рисунки от дошкольников, подарки ко Дню защитника Отечества: теплые вещи, гигиенические принадлежности, сладости, газовые горелки и окопные свечи.
"Надеемся, что эти подарки станут приятным сюрпризом для бойцов. Очень важно, чтобы наши защитники знали, что ими гордятся и ждут домой с Победой!" – отметили организаторы акции.