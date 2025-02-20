Слуцкий обратится в СК по делу об убийстве ветерана СВО на Кубани
Слуцкий попросит СК принять меры по делу об убийстве ветерана СВО Рябчикова
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по изобличению всех виновных в убийстве ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире.
По словам Слуцкого, в июле 2024 года группа мигрантов убила 32-летнего ветерана и героя СВО Олега Рябчикова в Армавире, где он проходил реабилитацию после ранения. Парламентарий утверждает, что спрятаться нападавшему якобы помог его приятель из числа правоохранителей, который, по словам Слуцкого, участвовал в конфликте. Кроме того, после того, как личность преступника была установлена, по мнению лидера ЛДПР, начались новые "чудеса": виновным в убийстве хотят сделать только одного напавшего, отметая аргумент о возможном групповом преступлении.
"ЛДПР берет ситуацию под контроль, направлю обращение в Следственный комитет, чтобы принять исчерпывающие меры по изобличению всех, без исключения, виновных в этом преступлении. И обязательно добьемся, чтобы следователь ОМВД, который укрывал убийцу героя СВО Олега Рябчикова и всячески мешал следствию, чтобы этот предатель был наказан по всей строгости закона. Справедливую кару должны понести все преступники", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что ЛДПР всегда на стороне русского народа, и любое насилие или ущемление прав коренного населения будет получать "немедленный отпор".
Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. Позже подозреваемого задержали за пределами края.
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