https://ria.ru/20250220/svo-2000575567.html

Слуцкий обратится в СК по делу об убийстве ветерана СВО на Кубани

Слуцкий обратится в СК по делу об убийстве ветерана СВО на Кубани - РИА Новости, 20.02.2025

Слуцкий обратится в СК по делу об убийстве ветерана СВО на Кубани

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по изобличению всех... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:47:00+03:00

2025-02-20T15:47:00+03:00

2025-02-20T15:47:00+03:00

происшествия

армавир

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по изобличению всех виновных в убийстве ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире. По словам Слуцкого, в июле 2024 года группа мигрантов убила 32-летнего ветерана и героя СВО Олега Рябчикова в Армавире, где он проходил реабилитацию после ранения. Парламентарий утверждает, что спрятаться нападавшему якобы помог его приятель из числа правоохранителей, который, по словам Слуцкого, участвовал в конфликте. Кроме того, после того, как личность преступника была установлена, по мнению лидера ЛДПР, начались новые "чудеса": виновным в убийстве хотят сделать только одного напавшего, отметая аргумент о возможном групповом преступлении. "ЛДПР берет ситуацию под контроль, направлю обращение в Следственный комитет, чтобы принять исчерпывающие меры по изобличению всех, без исключения, виновных в этом преступлении. И обязательно добьемся, чтобы следователь ОМВД, который укрывал убийцу героя СВО Олега Рябчикова и всячески мешал следствию, чтобы этот предатель был наказан по всей строгости закона. Справедливую кару должны понести все преступники", - сказал Слуцкий. Он добавил, что ЛДПР всегда на стороне русского народа, и любое насилие или ущемление прав коренного населения будет получать "немедленный отпор". Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. Позже подозреваемого задержали за пределами края.

https://ria.ru/20250214/prokuratura-1999349555.html

https://ria.ru/20240902/primore-1969905925.html

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происшествия, армавир, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, следственный комитет россии (ск рф)