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Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи - РИА Новости, 20.02.2025
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Надежные люди
 
12:56 20.02.2025 (обновлено: 13:06 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/svo-2000522649.html
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи - РИА Новости, 20.02.2025
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
Бойцам СВО на донецком направлении к 23 февраля будут доставлены Chevrolet Niva и более тонны гуманитарной помощи, сообщает Новгородское отделение Народного... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:56:00+03:00
2025-02-20T13:06:00+03:00
надежные люди
великий новгород
александр куликов
сво
гуманитарная помощь
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Бойцам СВО на донецком направлении к 23 февраля будут доставлены Chevrolet Niva и более тонны гуманитарной помощи, сообщает Новгородское отделение Народного фронта. Уточняется, что Народный фронт вместе с жителями и предпринимателями области собрали спальные мешки, газовые баллончики, медикаменты, продукты, термобельё и средства личной гигиены. Федеральная служба охраны передала Chevrolet Niva, которую волонтеры отремонтировали. "Chevrolet Niva и больше тонны гуманитарного груза будут доставлены к 23 февраля новгородским бойцам на донецком направлении… На передовую отправились пять детекторов дронов от нашего изобретателя Александра Куликова, более 500 окопных свечей, экшн-камеры и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении. Отмечается, что Народный фронт также привезет бойцам 30 именных мультитулов и более 200 поздравительных писем и открыток от школьников Великого Новгорода.
https://ria.ru/20250220/sovet-2000496333.html
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великий новгород, александр куликов, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Великий Новгород, Александр Куликов, СВО, Гуманитарная помощь
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи

Народный фронт: бойцам СВО на Донецком направлении доставят Chevrolet Niva

© Фото : Народный фронт | Новгородская область/ВКонтактеНовгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Народный фронт | Новгородская область/ВКонтакте
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Бойцам СВО на донецком направлении к 23 февраля будут доставлены Chevrolet Niva и более тонны гуманитарной помощи, сообщает Новгородское отделение Народного фронта.
Уточняется, что Народный фронт вместе с жителями и предпринимателями области собрали спальные мешки, газовые баллончики, медикаменты, продукты, термобельё и средства личной гигиены. Федеральная служба охраны передала Chevrolet Niva, которую волонтеры отремонтировали.
© Фото : Народный фронт | Новгородская область/ВКонтактеНовгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Народный фронт | Новгородская область/ВКонтакте
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
"Chevrolet Niva и больше тонны гуманитарного груза будут доставлены к 23 февраля новгородским бойцам на донецком направлении… На передовую отправились пять детекторов дронов от нашего изобретателя Александра Куликова, более 500 окопных свечей, экшн-камеры и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Народный фронт также привезет бойцам 30 именных мультитулов и более 200 поздравительных писем и открыток от школьников Великого Новгорода.
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Надежные людиВеликий НовгородАлександр КуликовСВОГуманитарная помощь
 
 
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