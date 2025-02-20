https://ria.ru/20250220/svo-2000522649.html
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи - РИА Новости, 20.02.2025
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
Бойцам СВО на донецком направлении к 23 февраля будут доставлены Chevrolet Niva и более тонны гуманитарной помощи, сообщает Новгородское отделение Народного... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:56:00+03:00
2025-02-20T12:56:00+03:00
2025-02-20T13:06:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Бойцам СВО на донецком направлении к 23 февраля будут доставлены Chevrolet Niva и более тонны гуманитарной помощи, сообщает Новгородское отделение Народного фронта. Уточняется, что Народный фронт вместе с жителями и предпринимателями области собрали спальные мешки, газовые баллончики, медикаменты, продукты, термобельё и средства личной гигиены. Федеральная служба охраны передала Chevrolet Niva, которую волонтеры отремонтировали. "Chevrolet Niva и больше тонны гуманитарного груза будут доставлены к 23 февраля новгородским бойцам на донецком направлении… На передовую отправились пять детекторов дронов от нашего изобретателя Александра Куликова, более 500 окопных свечей, экшн-камеры и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении. Отмечается, что Народный фронт также привезет бойцам 30 именных мультитулов и более 200 поздравительных писем и открыток от школьников Великого Новгорода.
https://ria.ru/20250220/sovet-2000496333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, александр куликов, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Великий Новгород, Александр Куликов, СВО, Гуманитарная помощь
Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи
Народный фронт: бойцам СВО на Донецком направлении доставят Chevrolet Niva
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Бойцам СВО на донецком направлении к 23 февраля будут доставлены Chevrolet Niva и более тонны гуманитарной помощи, сообщает Новгородское отделение Народного фронта.
Уточняется, что Народный фронт вместе с жителями и предпринимателями области собрали спальные мешки, газовые баллончики, медикаменты, продукты, термобельё и средства личной гигиены. Федеральная служба охраны передала Chevrolet Niva, которую волонтеры отремонтировали.
"Chevrolet Niva и больше тонны гуманитарного груза будут доставлены к 23 февраля новгородским бойцам на донецком направлении… На передовую отправились пять детекторов дронов от нашего изобретателя Александра Куликова, более 500 окопных свечей, экшн-камеры и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Народный фронт также привезет бойцам 30 именных мультитулов и более 200 поздравительных писем и открыток от школьников Великого Новгорода
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