https://ria.ru/20250220/svo-2000522649.html

Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи

Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи - РИА Новости, 20.02.2025

Новгородцы доставят бойцам СВО Chevrolet Niva и более тонны гумпомощи

Бойцам СВО на донецком направлении к 23 февраля будут доставлены Chevrolet Niva и более тонны гуманитарной помощи, сообщает Новгородское отделение Народного... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:56:00+03:00

2025-02-20T12:56:00+03:00

2025-02-20T13:06:00+03:00

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великий новгород

александр куликов

сво

гуманитарная помощь

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Бойцам СВО на донецком направлении к 23 февраля будут доставлены Chevrolet Niva и более тонны гуманитарной помощи, сообщает Новгородское отделение Народного фронта. Уточняется, что Народный фронт вместе с жителями и предпринимателями области собрали спальные мешки, газовые баллончики, медикаменты, продукты, термобельё и средства личной гигиены. Федеральная служба охраны передала Chevrolet Niva, которую волонтеры отремонтировали. "Chevrolet Niva и больше тонны гуманитарного груза будут доставлены к 23 февраля новгородским бойцам на донецком направлении… На передовую отправились пять детекторов дронов от нашего изобретателя Александра Куликова, более 500 окопных свечей, экшн-камеры и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении. Отмечается, что Народный фронт также привезет бойцам 30 именных мультитулов и более 200 поздравительных писем и открыток от школьников Великого Новгорода.

https://ria.ru/20250220/sovet-2000496333.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великий новгород, александр куликов, сво, гуманитарная помощь