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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 20.02.2025 (обновлено: 12:50 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/svo-2000520002.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 20.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:43:00+03:00
2025-02-20T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар, Новоочеретоватое, Бурлацкое и Новоселка Донецкой Народной Республики.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

МО: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока"

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар, Новоочеретоватое, Бурлацкое и Новоселка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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