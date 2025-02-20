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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 20.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:43:00+03:00
2025-02-20T12:43:00+03:00
2025-02-20T12:50:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар, Новоочеретоватое, Бурлацкое и Новоселка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
МО: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока"