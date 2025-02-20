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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 20.02.2025 (обновлено: 12:51 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/svo-2000519535.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.02.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:41:00+03:00
2025-02-20T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Купянск, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, НАТО, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли свыше 180 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Купянск, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссияНАТОБезопасность
 
 
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