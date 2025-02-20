https://ria.ru/20250220/svo-2000518891.html
ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины
ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины - РИА Новости, 20.02.2025
ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины
Российские военные в ночь на четверг нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:40:00+03:00
2025-02-20T12:40:00+03:00
2025-02-20T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские военные в ночь на четверг нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250219/vsu-2000287542.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины
ВС России ударили по объектам инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины