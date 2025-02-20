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ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины

ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины - РИА Новости, 20.02.2025

ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины

Российские военные в ночь на четверг нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские военные в ночь на четверг нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

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