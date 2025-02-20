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ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 20.02.2025 (обновлено: 12:48 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/svo-2000518891.html
ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины
ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины - РИА Новости, 20.02.2025
ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины
Российские военные в ночь на четверг нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:40:00+03:00
2025-02-20T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские военные в ночь на четверг нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250219/vsu-2000287542.html
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России ударили по инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины

ВС России ударили по объектам инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские военные в ночь на четверг нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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