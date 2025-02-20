https://ria.ru/20250220/sud-2000543270.html

Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей

Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей - РИА Новости, 20.02.2025

Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей

Мессенджер Telegram и платформу YouTube оштрафовали на 80 тысяч рублей каждого за отказ удалить персональные данные, размещенные без согласия человека, сообщили РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:03:00+03:00

2025-02-20T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мессенджер Telegram и платформу YouTube оштрафовали на 80 тысяч рублей каждого за отказ удалить персональные данные, размещенные без согласия человека, сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы."Мировой судья судебного участка № 422 <…> признал "Телеграм Мессенджер Инк." (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 13.11 КоАП России", — сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф назначили и "ЮТуб ЛЛС" (YouTube LLC). Речь идет об отказе удалить персональные данные гражданина, полученные незаконно.

https://ria.ru/20250206/telegram--1997675513.html

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