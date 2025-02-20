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Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей - РИА Новости, 20.02.2025
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14:03 20.02.2025 (обновлено: 18:10 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/sud-2000543270.html
Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей
Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей - РИА Новости, 20.02.2025
Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей
Мессенджер Telegram и платформу YouTube оштрафовали на 80 тысяч рублей каждого за отказ удалить персональные данные, размещенные без согласия человека, сообщили РИА Новости, 20.02.2025
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мессенджер Telegram и платформу YouTube оштрафовали на 80 тысяч рублей каждого за отказ удалить персональные данные, размещенные без согласия человека, сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы."Мировой судья судебного участка № 422 &lt;…&gt; признал "Телеграм Мессенджер Инк." (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 13.11 КоАП России", — сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф назначили и "ЮТуб ЛЛС" (YouTube LLC). Речь идет об отказе удалить персональные данные гражданина, полученные незаконно.
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технологии, москва, telegram, youtube, происшествия
Технологии, Москва, Telegram, YouTube, Происшествия
Суд оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram и YouTube за отказ удалять данные

© Getty Images / SOPA Images/Pavlo GoncharМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Getty Images / SOPA Images/Pavlo Gonchar
Мессенджер Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мессенджер Telegram и платформу YouTube оштрафовали на 80 тысяч рублей каждого за отказ удалить персональные данные, размещенные без согласия человека, сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы.
"Мировой судья судебного участка № 422 <…> признал "Телеграм Мессенджер Инк." (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 13.11 КоАП России", — сказала собеседница агентства.
Аналогичный штраф назначили и "ЮТуб ЛЛС" (YouTube LLC).
Речь идет об отказе удалить персональные данные гражданина, полученные незаконно.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян
6 февраля, 11:03
 
ТехнологииМоскваTelegramYouTubeПроисшествия
 
 
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