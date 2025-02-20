https://ria.ru/20250220/strelba-2000441665.html
В Орегоне неизвестные открыли стрельбу по стеклам автосалона Tesla
В Орегоне неизвестные открыли стрельбу по стеклам автосалона Tesla - РИА Новости, 20.02.2025
В Орегоне неизвестные открыли стрельбу по стеклам автосалона Tesla
Неизвестные в городе Сейлем американского штата Орегон открыли стрельбу по стелкам автосалона Tesla и разбили их, полиция ведет расследование, сообщает местный... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:28:00+03:00
2025-02-20T03:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Неизвестные в городе Сейлем американского штата Орегон открыли стрельбу по стелкам автосалона Tesla и разбили их, полиция ведет расследование, сообщает местный телеканал KATU со ссылкой на власти. Как отмечается, пока никто не был задержан в связи с инцидентом. Этот же салон стал объектом поджога и актов вандализма в январе, указывает телеканал. "Полиция ведет расследование после того, как окна в дилерском центре Tesla оказались повреждены в результате стрельбы во вторник утром (по местному времени - ред.)", - сообщает телеканал. Полиции Сейлема в расследовании оказывает содействие Федеральное бюро расследований (ФБР) США, предоставляя экспертные знания, добавляет телеканал. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://rsport.ria.ru/20250218/strelba-2000114054.html
https://ria.ru/20250102/tesla-1992301358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, орегон, сша, пало-альто, илон маск, tesla motors, фбр
В мире, Орегон, США, Пало-Альто, Илон Маск, Tesla motors, ФБР
В Орегоне неизвестные открыли стрельбу по стеклам автосалона Tesla
В Орегоне неизвестные открыли стрельбу по стеклам автосалона Tesla и разбили их