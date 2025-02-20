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Вертолет санавиации совершил аварийную посадку в Ставрополе - РИА Новости, 20.02.2025
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16:24 20.02.2025 (обновлено: 16:39 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/stavropol-2000590954.html
Вертолет санавиации совершил аварийную посадку в Ставрополе
Вертолет санавиации совершил аварийную посадку в Ставрополе - РИА Новости, 20.02.2025
Вертолет санавиации совершил аварийную посадку в Ставрополе
Вертолет ставропольской санавиации совершил аварийную посадку, пострадавших, по всей видимости, нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:24:00+03:00
2025-02-20T16:39:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 20 фев - РИА Новости. Вертолет ставропольской санавиации совершил аварийную посадку, пострадавших, по всей видимости, нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.&quot;Сегодня произошел инцидент с вертолетом краевой санавиации. Экипажу пришлось прервать рабочий полет, чтобы совершить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя. На борту было два медика и два пилота. Все живы. По оперативной информации, видимых повреждений ни у кого нет&quot;, – написал Владимиров.Ранее экстренные службы РИА Новости сообщали, что вертолет санавиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, пострадавших нет.
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Вертолет санавиации совершил аварийную посадку в Ставрополе

Глава Ставрополья Владимиров сообщил об аварийной посадке вертолета санавиации

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на Ставрополь
Вид на Ставрополь - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 20 фев - РИА Новости. Вертолет ставропольской санавиации совершил аварийную посадку, пострадавших, по всей видимости, нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня произошел инцидент с вертолетом краевой санавиации. Экипажу пришлось прервать рабочий полет, чтобы совершить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя. На борту было два медика и два пилота. Все живы. По оперативной информации, видимых повреждений ни у кого нет", – написал Владимиров.

Ранее экстренные службы РИА Новости сообщали, что вертолет санавиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, пострадавших нет.
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ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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