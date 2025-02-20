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В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США - РИА Новости, 21.02.2025
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23:59 20.02.2025 (обновлено: 00:02 21.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ssha-2000670318.html
В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США
В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США - РИА Новости, 21.02.2025
В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США
Союзники США в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине, поскольку тот продолжается "слишком долго", заявил в четверг спикер палаты... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-20T23:59:00+03:00
2025-02-21T00:02:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
сша
майк джонсон
дональд трамп
европа
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Союзники США в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине, поскольку тот продолжается "слишком долго", заявил в четверг спикер палаты представителей Майк Джонсон."Могу сказать, что наши европейские союзники также осознали эту необходимость (завершения конфликта РФ и Украины - ред.). Этот конфликт идет слишком долго", — сказал он, выступая на конференции консерваторов CPAC под Вашингтоном.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что только его администрация сможет добиться прекращения боевых действий, поскольку "никто другой" не смог достичь прогресса в переговорах.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html
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в мире, украина, евросоюз, сша, майк джонсон, дональд трамп, европа, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Евросоюз, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Европа, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США

Конгрессмен Джонсон: в ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Союзники США в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине, поскольку тот продолжается "слишком долго", заявил в четверг спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Могу сказать, что наши европейские союзники также осознали эту необходимость (завершения конфликта РФ и Украины - ред.). Этот конфликт идет слишком долго", — сказал он, выступая на конференции консерваторов CPAC под Вашингтоном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что только его администрация сможет добиться прекращения боевых действий, поскольку "никто другой" не смог достичь прогресса в переговорах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
19 февраля, 18:57
 
В миреУкраинаЕвросоюзСШАМайк ДжонсонДональд ТрампЕвропаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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