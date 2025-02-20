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В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США
В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США - РИА Новости, 21.02.2025
В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США
Союзники США в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине, поскольку тот продолжается "слишком долго", заявил в четверг спикер палаты... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-20T23:59:00+03:00
2025-02-20T23:59:00+03:00
2025-02-21T00:02:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Союзники США в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине, поскольку тот продолжается "слишком долго", заявил в четверг спикер палаты представителей Майк Джонсон."Могу сказать, что наши европейские союзники также осознали эту необходимость (завершения конфликта РФ и Украины - ред.). Этот конфликт идет слишком долго", — сказал он, выступая на конференции консерваторов CPAC под Вашингтоном.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что только его администрация сможет добиться прекращения боевых действий, поскольку "никто другой" не смог достичь прогресса в переговорах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США
Конгрессмен Джонсон: в ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине