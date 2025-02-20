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В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США

В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США - РИА Новости, 21.02.2025

В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США

Союзники США в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине, поскольку тот продолжается "слишком долго", заявил в четверг спикер палаты... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-20T23:59:00+03:00

2025-02-20T23:59:00+03:00

2025-02-21T00:02:00+03:00

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европа

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Союзники США в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине, поскольку тот продолжается "слишком долго", заявил в четверг спикер палаты представителей Майк Джонсон."Могу сказать, что наши европейские союзники также осознали эту необходимость (завершения конфликта РФ и Украины - ред.). Этот конфликт идет слишком долго", — сказал он, выступая на конференции консерваторов CPAC под Вашингтоном.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что только его администрация сможет добиться прекращения боевых действий, поскольку "никто другой" не смог достичь прогресса в переговорах.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, евросоюз, сша, майк джонсон, дональд трамп, европа, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде