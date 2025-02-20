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Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру истощаются - РИА Новости, 20.02.2025
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22:24 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ssha-2000660986.html
Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру истощаются
Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру истощаются - РИА Новости, 20.02.2025
Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру истощаются
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о якобы прекращении поставок американского... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:24:00+03:00
2025-02-20T22:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о якобы прекращении поставок американского вооружения Украине, но признал, что запасы оружия Соединенных Штатов всё сильнее истощаются. "Большая часть нашей военной помощи Украине предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов, после чего началось их пополнение. Однако этот процесс затянулся, и многие наши склады по миру, учитывая глобальные операции, становятся всё более истощенными", - заявил он, выступая на брифинге в Белом доме. Уолц также назвал "абсурдной" позицию многих политиков в Вашингтоне, которые требовали прекращения огня в Газе, но возмущены аналогичной инициативой Трампа в отношении Украины. "Я нахожу абсурдным, что люди в Вашингтоне требовали прекращения огня в Газе, но возмущены тем, что президент требует того же для Украины. Это война, которая угрожает глобальной стабильности и интересам США", - сказал он.
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру истощаются

Советник Трампа Уолтц: запасы американского оружия истощились из-за Украины

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о якобы прекращении поставок американского вооружения Украине, но признал, что запасы оружия Соединенных Штатов всё сильнее истощаются.
"Большая часть нашей военной помощи Украине предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов, после чего началось их пополнение. Однако этот процесс затянулся, и многие наши склады по миру, учитывая глобальные операции, становятся всё более истощенными", - заявил он, выступая на брифинге в Белом доме.
Уолц также назвал "абсурдной" позицию многих политиков в Вашингтоне, которые требовали прекращения огня в Газе, но возмущены аналогичной инициативой Трампа в отношении Украины.
"Я нахожу абсурдным, что люди в Вашингтоне требовали прекращения огня в Газе, но возмущены тем, что президент требует того же для Украины. Это война, которая угрожает глобальной стабильности и интересам США", - сказал он.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
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