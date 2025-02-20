https://ria.ru/20250220/ssha-2000660986.html

Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру истощаются

Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру истощаются - РИА Новости, 20.02.2025

Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру истощаются

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о якобы прекращении поставок американского... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:24:00+03:00

2025-02-20T22:24:00+03:00

2025-02-20T22:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о якобы прекращении поставок американского вооружения Украине, но признал, что запасы оружия Соединенных Штатов всё сильнее истощаются. "Большая часть нашей военной помощи Украине предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов, после чего началось их пополнение. Однако этот процесс затянулся, и многие наши склады по миру, учитывая глобальные операции, становятся всё более истощенными", - заявил он, выступая на брифинге в Белом доме. Уолц также назвал "абсурдной" позицию многих политиков в Вашингтоне, которые требовали прекращения огня в Газе, но возмущены аналогичной инициативой Трампа в отношении Украины. "Я нахожу абсурдным, что люди в Вашингтоне требовали прекращения огня в Газе, но возмущены тем, что президент требует того же для Украины. Это война, которая угрожает глобальной стабильности и интересам США", - сказал он.

https://ria.ru/20250218/ukraina-1999952776.html

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Станислав Ванд

в мире, украина, вашингтон (штат), сша, дональд трамп