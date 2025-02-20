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СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО - РИА Новости, 20.02.2025
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08:51 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ssha-2000463252.html
СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО
СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО - РИА Новости, 20.02.2025
СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО
США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если РФ нарушит соглашение,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:51:00+03:00
2025-02-20T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если РФ нарушит соглашение, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. "Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, - это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение", - говорится в сообщении телеканала. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, NBC
СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО

NBC: США могут включить в мирную сделку предоставление Украине членства в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если РФ нарушит соглашение, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
"Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, - это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение", - говорится в сообщении телеканала.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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