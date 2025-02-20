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США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск
США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск - РИА Новости, 20.02.2025
США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск
США ждет банкротство в том случае, если американские власти не смогут решить вопрос с бюджетным дефицитом, заявил глава департамента государственной... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:32:00+03:00
2025-02-20T05:32:00+03:00
2025-02-20T05:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США ждет банкротство в том случае, если американские власти не смогут решить вопрос с бюджетным дефицитом, заявил глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. "Мы либо решим (проблему - ред.) дефицита, либо все, что мы будем делать, это выплачивать долги. Это должно быть решено, или не будет медицинской помощи, не будет безопасности, не будет ничего. Это должно быть решено, это не опционально. Америка обанкротится, если этого не сделать", - сказал он в совместном интервью с президентом США Дональдом Трампом на телеканале Fox News. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, огайо, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Америка, Огайо, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск
Маск: США ждет банкротство, если не решить вопрос с бюджетным дефицитом