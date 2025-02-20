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Губернатор Нью-Йорка объявила о развертывании войск нацгвардии - РИА Новости, 20.02.2025
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04:39 20.02.2025
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Губернатор Нью-Йорка объявила о развертывании войск нацгвардии
Губернатор Нью-Йорка объявила о развертывании войск нацгвардии - РИА Новости, 20.02.2025
Губернатор Нью-Йорка объявила о развертывании войск нацгвардии
Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о развертывании войск национальной гвардии для обеспечения безопасности тюрем штата на фоне... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:39:00+03:00
2025-02-20T04:39:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о развертывании войск национальной гвардии для обеспечения безопасности тюрем штата на фоне забастовки работников исправительных учреждений. Как сообщает телеканал CBS, забастовки тюремных охранников продолжаются в штате уже третий день. В среду ряд сотрудников отказался выйти на смену в 30 из 42 тюрем штата. Бастующие, в частности, жалуются на условия работы. "Мы с моей администрацией встречались и продолжим встречаться с руководством профсоюза, чтобы разрешить ситуацию немедленно. Но если она не будет разрешена, я направлю национальную гвардию, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Они уже развернуты и готовы стабилизировать ситуацию", - заявила губернатор в видеообращении, опубликованном на ее YouTube-канале. Она не стала указывать, где именно развернуты войска.
https://ria.ru/20240224/florida-1929224337.html
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Губернатор Нью-Йорка объявила о развертывании войск нацгвардии

Хокул заявила о развертывании нацгвардии из-за забастовок в тюрьмах Нью-Йорка

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкСолдаты Национальной гвардии США
Солдаты Национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Солдаты Национальной гвардии США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о развертывании войск национальной гвардии для обеспечения безопасности тюрем штата на фоне забастовки работников исправительных учреждений.
Как сообщает телеканал CBS, забастовки тюремных охранников продолжаются в штате уже третий день. В среду ряд сотрудников отказался выйти на смену в 30 из 42 тюрем штата. Бастующие, в частности, жалуются на условия работы.
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"Мы с моей администрацией встречались и продолжим встречаться с руководством профсоюза, чтобы разрешить ситуацию немедленно. Но если она не будет разрешена, я направлю национальную гвардию, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Они уже развернуты и готовы стабилизировать ситуацию", - заявила губернатор в видеообращении, опубликованном на ее YouTube-канале.
Она не стала указывать, где именно развернуты войска.
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