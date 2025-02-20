https://ria.ru/20250220/ssha-2000445502.html

Губернатор Нью-Йорка объявила о развертывании войск нацгвардии

Губернатор Нью-Йорка объявила о развертывании войск нацгвардии - РИА Новости, 20.02.2025

Губернатор Нью-Йорка объявила о развертывании войск нацгвардии

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о развертывании войск национальной гвардии для обеспечения безопасности тюрем штата на фоне... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:39:00+03:00

2025-02-20T04:39:00+03:00

2025-02-20T04:39:00+03:00

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нью-йорк (город)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о развертывании войск национальной гвардии для обеспечения безопасности тюрем штата на фоне забастовки работников исправительных учреждений. Как сообщает телеканал CBS, забастовки тюремных охранников продолжаются в штате уже третий день. В среду ряд сотрудников отказался выйти на смену в 30 из 42 тюрем штата. Бастующие, в частности, жалуются на условия работы. "Мы с моей администрацией встречались и продолжим встречаться с руководством профсоюза, чтобы разрешить ситуацию немедленно. Но если она не будет разрешена, я направлю национальную гвардию, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Они уже развернуты и готовы стабилизировать ситуацию", - заявила губернатор в видеообращении, опубликованном на ее YouTube-канале. Она не стала указывать, где именно развернуты войска.

https://ria.ru/20240224/florida-1929224337.html

https://ria.ru/20241014/lunatiki-1977880547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город)