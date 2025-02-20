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США сократят дипмиссию в Китае, пишут СМИ

США сократят дипмиссию в Китае, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

США сократят дипмиссию в Китае, пишут СМИ

США планируют сократить численность своей дипломатической миссии в КНР на 10%, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:30:00+03:00

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2025-02-20T04:30:00+03:00

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ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. США планируют сократить численность своей дипломатической миссии в КНР на 10%, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. "Соединенные Штаты намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае на 10%", - пишет газета со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией". Источники отметили, что сокращения коснутся посольства в Пекине и консульств в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также консульства в Гонконге. По информации издания, сотрудники дипмиссий могут получить соответствующие уведомления уже в эту пятницу. "Вероятно, это первое крупное сокращение дипломатической команды США в Китае с момента установления официальных дипломатических отношений с КНР в 1979 году", - приводит газета слова одного из источников, который назвал предстоящее сокращение существенным. Собеседники издания добавили, что предстоящее сокращение является частью усилий Белого дома по реорганизации дипломатического корпуса США по всему миру.

https://ria.ru/20250214/kitaj-1999469021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, пекин