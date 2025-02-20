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США сократят дипмиссию в Китае, пишут СМИ
США сократят дипмиссию в Китае, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
США сократят дипмиссию в Китае, пишут СМИ
США планируют сократить численность своей дипломатической миссии в КНР на 10%, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:30:00+03:00
2025-02-20T04:30:00+03:00
2025-02-20T04:30:00+03:00
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ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. США планируют сократить численность своей дипломатической миссии в КНР на 10%, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. "Соединенные Штаты намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае на 10%", - пишет газета со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией". Источники отметили, что сокращения коснутся посольства в Пекине и консульств в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также консульства в Гонконге. По информации издания, сотрудники дипмиссий могут получить соответствующие уведомления уже в эту пятницу. "Вероятно, это первое крупное сокращение дипломатической команды США в Китае с момента установления официальных дипломатических отношений с КНР в 1979 году", - приводит газета слова одного из источников, который назвал предстоящее сокращение существенным. Собеседники издания добавили, что предстоящее сокращение является частью усилий Белого дома по реорганизации дипломатического корпуса США по всему миру.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пекин
В мире, Китай, США, Пекин
США сократят дипмиссию в Китае, пишут СМИ
SCMP: США планируют сократить дипмиссию в Китае на десять процентов