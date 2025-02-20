https://ria.ru/20250220/ssha-2000425582.html

Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ

Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:28:00+03:00

2025-02-20T00:28:00+03:00

2025-02-20T00:28:00+03:00

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сша

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пит хегсет

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники. "Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета... Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет", - говорится в материале издания. Как отмечает газета, эти меры могут привести к ежегодному сокращению бюджета Пентагона на десятки миллиардов долларов. Согласно записке, Хегсет поручил подготовить планы сокращения бюджета к 24 февраля. В ней также, предположительно, указывается, что администрация Трампа предлагает сделать исключение для 17 статей расходов, включая "действия на южной границе США", совершенствование ядерного оружия и ПВО, приобретение ударных БПЛА и некоторых видов боеприпасов.

https://ria.ru/20250113/pentagon-1993423620.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995272840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша