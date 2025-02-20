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Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ
Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:28:00+03:00
2025-02-20T00:28:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники. "Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета... Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет", - говорится в материале издания. Как отмечает газета, эти меры могут привести к ежегодному сокращению бюджета Пентагона на десятки миллиардов долларов. Согласно записке, Хегсет поручил подготовить планы сокращения бюджета к 24 февраля. В ней также, предположительно, указывается, что администрация Трампа предлагает сделать исключение для 17 статей расходов, включая "действия на южной границе США", совершенствование ядерного оружия и ПВО, приобретение ударных БПЛА и некоторых видов боеприпасов.
https://ria.ru/20250113/pentagon-1993423620.html
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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ

WP: бюджет Пентагона ежегодно будет сокращаться на восемь процентов

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : David B. Gleason
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники.
"Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета... Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет", - говорится в материале издания.
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Как отмечает газета, эти меры могут привести к ежегодному сокращению бюджета Пентагона на десятки миллиардов долларов.
Согласно записке, Хегсет поручил подготовить планы сокращения бюджета к 24 февраля.
В ней также, предположительно, указывается, что администрация Трампа предлагает сделать исключение для 17 статей расходов, включая "действия на южной границе США", совершенствование ядерного оружия и ПВО, приобретение ударных БПЛА и некоторых видов боеприпасов.
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