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Трамп заявил о срыве сделки с Киевом по редкоземельным металлам - РИА Новости, 20.02.2025
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02:39 20.02.2025 (обновлено: 06:03 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/sryv-2000437698.html
Трамп заявил о срыве сделки с Киевом по редкоземельным металлам
Трамп заявил о срыве сделки с Киевом по редкоземельным металлам - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп заявил о срыве сделки с Киевом по редкоземельным металлам
Киев сорвал сделку с США по редкоземельным металлам, сообщил американский президент Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:39:00+03:00
2025-02-20T06:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Киев сорвал сделку с США по редкоземельным металлам, сообщил американский президент Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию вел Белый дом."У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они ее сорвали два дня назад", — сказал глава государства.Он заявил, что "не очень успешный юморист" Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, в котором нельзя было выиграть.Американский президент подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.При этом позднее он пояснил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер также заявил о намерении возродить сделку.Трамп ранее говорил, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в него средств, оценив ее в 500 миллиардов долларов.Третьего февраля президент США рассказал, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил о срыве сделки с Киевом по редкоземельным металлам

Трамп заявил о срыве сделки с Киевом по редкоземельным металлам по вине Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Киев сорвал сделку с США по редкоземельным металлам, сообщил американский президент Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию вел Белый дом.
"У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они ее сорвали два дня назад", — сказал глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
Он заявил, что "не очень успешный юморист" Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, в котором нельзя было выиграть.
Американский президент подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
При этом позднее он пояснил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер также заявил о намерении возродить сделку.
Трамп ранее говорил, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в него средств, оценив ее в 500 миллиардов долларов.
Третьего февраля президент США рассказал, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
18 февраля, 08:00
 
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