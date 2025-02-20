https://ria.ru/20250220/sredstva-2000567134.html

Регионам Дальнего Востока выделят допсредства на развитие инфраструктуры

Регионам Дальнего Востока выделят допсредства на развитие инфраструктуры - РИА Новости, 20.02.2025

Регионам Дальнего Востока выделят допсредства на развитие инфраструктуры

Регионам Дальнего Востока дополнительно выделят почти 32 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:10:00+03:00

2025-02-20T15:10:00+03:00

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дальний восток

россия

экономика

михаил мишустин

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Регионам Дальнего Востока дополнительно выделят почти 32 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Решением правительства для пяти дальневосточных субъектов закрепим обязательство по финансированию в размере почти 32 миллиардов рублей на 12 лет, начиная с 2027 года. Будем их учитывать при формировании федерального бюджета на соответствующие периоды", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.Он также попросил министерство развития Дальнего Востока и Арктики строго следить за тем, чтобы все эти ресурсы доводились до регионов своевременно, не допускать ситуации с нарушениями сроков и обязательств.

https://ria.ru/20250220/pravitelstvo-2000566489.html

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дальний восток, россия, экономика, михаил мишустин, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), общество