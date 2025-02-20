https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000624525.html

Спецоперация, 20 февраля: ПВО сбила украинский самолет МиГ-29

Спецоперация, 20 февраля: ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 20.02.2025

Спецоперация, 20 февраля: ПВО сбила украинский самолет МиГ-29

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:18:00+03:00

2025-02-20T18:18:00+03:00

2025-02-20T18:18:00+03:00

миг-29

россия

украина

сша

дональд трамп

сергей рудской

тед круз (сенатор от штата техас)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, в Курской области отражены четыре атаки ВСУ. ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, следует из сводки Минобороны России. Потери ВСУ за сутки составили до 925 человек и шесть танков. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ в Курской области Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер, 10 боевых бронемашин, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА. Трамп верит в конец украинского конфликта, иначе — третья мировая Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование украинского конфликта. Он предположил, что если политика прошлой администрации США длилась бы еще год, то могла бы случиться Третья мировая война, но заверил, что при нём этого не произойдет. "Мы это закончим. Никому не будет (пользы - ред.) от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, (то - ред.) была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится", - сказал Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом. Он также заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий. ВС РФ освободили около 64 процентов занятой ВСУ территории в Курской области Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда" заявил, что территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза, освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров). По его словам, всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником, а за два месяца этого года - еще более 600 квадратных километров. Рудской также заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион. ФСБ ликвидировала диверсанта, готовившего теракт в Саратовской области Силовики уничтожили диверсанта, планировавшего по заданию украинских спецслужб подрыв машины одного из чиновников администрации Саратовской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. По данным спецслужбы, диверсант, прошедший подготовку в Киеве, был направлен в Россию для совершения терактов. Он следил за маршрутами чиновника и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксируя удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он изъял взрывное устройство из тайника для подрыва автомобиля госчиновника. "Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население не пострадали", - отмечается в релизе. Уточянется, что на месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова. В доме диверсанта найдены взрывчатые вещества и средства наблюдения, возбуждено уголовное дело. Сенатор США надеется, что конфликт на Украине завершится в первом полугодии Глава комитета по торговле сената США Тед Круз в эфире телеканала Fox News выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп сможет завершить конфликт на Украине в первой половине 2025 года. Круз добавил, что считает бывшего президента США Джо Байдена виновным в начале украинского конфликта, указав на слабость экс-главы государства как верховного главнокомандующего страны. Вэнс признал преимущество РФ на поле боя Вице-президент США Джей-Ди Вэнс опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, а новые поставки Киеву не помогут, поэтому необходимо стремиться к миру. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", - написал Вэнс в соцсети Х. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением Вэнса о необходимости заключения мира на Украине, заявив, что конфликт "кормит машину по производству взяток".

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https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250220/putin-2000589281.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000603050.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами 2025-02-20T18:18 true PT1M21S

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