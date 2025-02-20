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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.02.2025
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12:51 20.02.2025 (обновлено: 12:52 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000523338.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:51:00+03:00
2025-02-20T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Севера" на Харьковском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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