https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000523338.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:51:00+03:00
2025-02-20T12:51:00+03:00
2025-02-20T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Севера" на Харьковском направлении