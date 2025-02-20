https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000523338.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:51:00+03:00

2025-02-20T12:51:00+03:00

2025-02-20T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность